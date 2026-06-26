Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Agnar Már Másson skrifar 26. júní 2026 10:07 Ivanka Trump (t.h.) með eiginmanni sínum Jared Kushner. AP/Patrick Semansky Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta, og Jared Kushner, tengdasonur hans og ráðgjafi, eru á ferð um Ísland. Þau eru sögð hér í einkaerindum. „Ég get staðfest að hjónin eru á landinu í einkaerindum,“ segir Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins, í samtali við Vísi. Hann vísaði að öðru leyti á bandaríska sendiráðið. Rúv greindi fyrst frá og segir hjónin hafa lent á Akureyrarflugvelli í gær og dvelja á lúxushótelinu í Deplum í Fljótum. Þau hafi átt leið um Skagafjörð í gær. Kushner hefur verið ráðgjafi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Hann var meðal annars sá sem kynnti áform Trumps um Gasaströndina. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Donald Trump Bandaríkin Íslandsvinir Mest lesið Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Erlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Fleiri fréttir Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vara við aðskotaefni í tei Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sjá meira