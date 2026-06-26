Innlent

Ivanka Trump og Jared Kushner á Ís­landi

Agnar Már Másson skrifar
Ivanka Trump (t.h.) með eiginmanni sínum Jared Kushner. 
Ivanka Trump (t.h.) með eiginmanni sínum Jared Kushner.  AP/Patrick Semansky

Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta, og Jared Kushner, tengdasonur hans og ráðgjafi, eru á ferð um Ísland. Þau eru sögð hér í einkaerindum.

„Ég get staðfest að hjónin eru á landinu í einkaerindum,“ segir Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins, í samtali við Vísi. Hann vísaði að öðru leyti á bandaríska sendiráðið.

Rúv greindi fyrst frá og segir hjónin hafa lent á Akureyrarflugvelli í gær og dvelja á lúxushótelinu í Deplum í Fljótum. Þau hafi átt leið um Skagafjörð í gær. 

Kushner hefur verið ráðgjafi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Hann var meðal annars sá sem kynnti áform Trumps um Gasaströndina.

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