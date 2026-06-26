„Ég fylgdi af því ég fæ gott að borða,“ segir Þóra Kolbrá Sigurðardóttir en eiginmaður hennar er listakokkurinn Völli Snær, fullu nafni Völundur Snær Völundarson. Þau hjónin hafa byggt upp ferðaþjónustu á Norðurlandi eystra ásamt því að standa í fjölmörgum öðrum verkefnum.
„Ég held að alla sem hafi búið í sveit dreymi um að komast aftur til baka í þetta frelsi,“ segir Völli Snær.
Þau hjónin fagna tuttugu ára brúðkaupsafmæli í vikunni og segjast alltaf vera jafn ástfangin. Eftir að hafa búið úti um allt, allt frá Húsavík til Bahamas, hafa þau nú komið sér kirfilega fyrir á Stóru-Laugum í Þingeyjarsveit, um miðja vegu milli Húsavíkur og Akureyrar.
Þau hjónin sitja sannarlega ekki auðum höndum í sveitasælunni heldur hafa komið upp sveitahóteli, Aurora Farm. Hótelrekstur var þegar til staðar á jörðinni en þau hjónin hafa gert upp hótelið og bætt við veitingastað ásamt heitum pottum og sánu. Það er erfitt að ímynda sér betri leið fyrir ferðafólk að enda daginn og hótelið allt er einstaklega huggulegt.
„Það er svo mikið af góðu fólki hérna, þetta er svo dásamlegt samfélag,“ segir Þóra.
„Eiginlega kom það mér á óvart hvað það er skemmtilegt að vera hérna. Kyrrðin, maður andar hreinlega öðruvísi – takturinn er allt annar. Það er gott að vera hérna. Það er dauðaþögn, fyrir utan fuglasönginn.“
Þóra hóf fjölmiðlaferil sinn sem Birta í Stundinni okkar, hélt áfram störfum í fjölmiðlum og var síðast ritstjóri matarvefs mbl.is. Inn á milli hefur hún unnið við að ritstýra og skrifa bækur.
Völli Snær er landsmönnum kunnur fyrir matreiðsluþætti sína sem sýndir hafa verið í 150 löndum. Þá hefur hann gefið út margverðlaunaðar matreiðslubækur og rekið veitingastaði um heim allan. Listakokkurinn Völli Snær, @chefvolundarson, gríðarstóran hóp fylgjenda á samfélagsmiðlum en meira en hundrað þúsund manns fylgja honum á miðlinum Instagram.
Veitingastaður hótelsins er heimilislegur og tekur hámark fimmtíu manns í sæti. Allt er eldað í eldofni og hjónin uppljóstra að það hafi í raun verið eldofninn sem kom á undan öllu öðru. Þegar hann var keyptur hafði hann ekki verið notaður í heilt ár og tveggja tonna ofninn var fluttur norður í land án þess að athuga einu sinni hvort hann virkaði.
Það er auðvelt að fá vatn í munninn þegar lýst er kræsingunum sem upp á er boðið.
„Lambaskankar sem er búið að elda í tólf tíma, nautarif sem búið er að elda í fjórtán tíma, þorskur, bleikja – allt er eldað í ofninum,“ segir Völli.
„Við höfum þetta eins einfalt og hægt er. Við erum bara með tvo rétti á dag, kjöt og fisk, og síðan eftirrétt.“
„Við höfum þetta eins einfalt og hægt er. Við erum bara með tvo rétti á dag, kjöt og fisk, og síðan eftirrétt.“
„Þetta er akkúrat það sem maður þarf eftir langan dag,“ bætir Þóra við.
Upptalningu á verkefnum hjónanna er ekki lokið hér en þau gefa út sitt eigið ekta, íslenska salt með svolitlu auka: umami.
„Íslenskt salt er á heimsmælikvarða, ég í rauninni fullyrði að íslenskt salt er besta salt í heimi. Matgæðingar vita þetta, þeir þekkja gæðin í íslenska saltinu. Við köllum þetta umami-salt því við erum að blanda þara saman við og þaðan kemur þetta umami-bragð: fimmta bragðtegundin,“ útskýrir Þóra.
„Það sem þetta gerir er að dýpka bragðið. Hörðustu nördar með ofsalega vandað bragðskyn geta greint mun milli þess hvaða þara er verið að nota, ég get það nú ekki en ég hins vegar finn mun hvort sem ég er að nota umami-saltið eða hefðbundið salt.“