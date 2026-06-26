Innlent

Neitaði að yfir­gefa strætis­vagninn

Atli Ísleifsson skrifar
Maðurinn var handtekinn af lögreglu.
Maðurinn var handtekinn af lögreglu. Vísir/Vilhelm

Lögregla á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út eftir að strætisvagnabílstjóri óskaði eftir aðstoð vegna farþega sem neitaði að yfirgefa vagninn.

Í tilkynningu frá lögreglu segir að lögregla hafi farið á vettvang og neitaði maðurinn þá að segja til nafns og var hann því handtekinn. Þegar komið var með hann á lögreglustöð sagði hann til nafns og var látinn laus.

Í tilkynningunni, þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar, segir enn fremur frá því að tilkynnt hafi verið um mann í tökum öryggisvarða í Hjarta Hafnarfjarðar og var sá handtekinn en látinn laus eftir skýrslutöku.

Þá var tilkynnt um partýhávaða í heimahúsi á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem lögregla fór á vettvang og bað húsráðanda um að lækka.

Loks segir frá því að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu og sjúkraliðs vegna umferðaóhapps þar sem bíl hafði verið ekið á gám. Ökumaðurinn var með minni háttar meiðsli og var fluttur á bráðamóttöku til frekari aðhlynningar.

Lögreglumál Reykjavík Strætó

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið