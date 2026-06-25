Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Freyja Þórisdóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa 25. júní 2026 23:45 Þessi nemendur voru sammála um að það væri erfitt að ýta sér áfram á hjólastólum. SÝN Vísindaskóli unga fólksins á Akureyri er hápunktur sumarsins hjá mörgum en hann er fyrir börn á aldrinum ellefu til þrettán ára. Ýmis námskeið eru á boðstólum og í ár fengu krakkarnir fræðslu um jafnréttismál, málefni norðurslóða, sorpmál og margt fleira. Á einu námskeiðanna fræddu Sævar Helgi Bragason, af mörgum þekktur sem Stjörnu-Sævar, og Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, krakkana um náttúruvár á Íslandi og sjávarföll og kenndu þeim meira að segja að búa til sín eigin sólmyrkvagleraugu. „Þannig að þegar það kemur sólmyrkvi í myrkvi, þá er miklu öruggara að horfa á sólmyrkvann bara hérna í gegn svo það þurfi líka að fara beint í hann,“ sagði einn nemendanna og aðrir bættu þá við að þessi heimatilbúnu gleraugu kæmu vel í stað „alvöru“ sólmyrkvagleraugna. „Geðveikt“ fyrst en ekki gaman til lengdar Krakkarnir fengu einnig fræðslu um jafnrétti og settu sig svo í spor þeirra sem eru blindir eða nota hjólastól. Þrátt fyrir að það væri gaman í fyrstu að bruna um á hjólastól þá voru flestir krakkanna sammála um að það væri líklega ekki eins skemmtilegt ef maður hefði ekkert val. „Þetta er alveg geðveikt en ég er frekar viss um það, ef þú værir fastur í þeim þá væri það ekkert allt of gaman, þú veist á endanum,“ sagði einn þeirra og ítrekaði að „ef maður er búinn að vera í svona tuttugu ár eða eitthvað þrjátíu þá væri það ekkert sérstaklega gaman“. Á árinu var biðlisti þeirra sem vildu komast að langur og segir Sigrún Stefánsdóttir skólastjóri Vísindaskólans að sumir reyni að mæta öll þau ár sem þeir geti. „Meirihlutinn er strákar sem okkur finnst æðislegt því að það er alltaf verið að tala um að strákar séu ekki tilbúnir, að þeir séu ólæsir og þeir séu þetta og hitt. Þeir eru það alls ekki í þessum skóla,“ segir Sigrún. Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Akureyri Almyrkvi 12. ágúst 2026 Mest lesið Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Innlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Fleiri fréttir Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vara við aðskotaefni í tei Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Sjá meira