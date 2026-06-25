Innlent

Fræddust um dag­legt líf blindra og hreyfihamlaðra

Freyja Þórisdóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Þessi nemendur voru sammála um að það væri erfitt að ýta sér áfram á hjólastólum.
Þessi nemendur voru sammála um að það væri erfitt að ýta sér áfram á hjólastólum. SÝN

Vísindaskóli unga fólksins á Akureyri er hápunktur sumarsins hjá mörgum en hann er fyrir börn á aldrinum ellefu til þrettán ára. Ýmis námskeið eru á boðstólum og í ár fengu krakkarnir fræðslu um jafnréttismál, málefni norðurslóða, sorpmál og margt fleira.

Á einu námskeiðanna fræddu Sævar Helgi Bragason, af mörgum þekktur sem Stjörnu-Sævar, og Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, krakkana um náttúruvár á Íslandi og sjávarföll og kenndu þeim meira að segja að búa til sín eigin sólmyrkvagleraugu.

„Þannig að þegar það kemur sólmyrkvi í myrkvi, þá er miklu öruggara að horfa á sólmyrkvann bara hérna í gegn svo það þurfi líka að fara beint í hann,“ sagði einn nemendanna og aðrir bættu þá við að þessi heimatilbúnu gleraugu kæmu vel í stað „alvöru“ sólmyrkvagleraugna.

„Geðveikt“ fyrst en ekki gaman til lengdar

Krakkarnir fengu einnig fræðslu um jafnrétti og settu sig svo í spor þeirra sem eru blindir eða nota hjólastól. Þrátt fyrir að það væri gaman í fyrstu að bruna um á hjólastól þá voru flestir krakkanna sammála um að það væri líklega ekki eins skemmtilegt ef maður hefði ekkert val.

„Þetta er alveg geðveikt en ég er frekar viss um það, ef þú værir fastur í þeim þá væri það ekkert allt of gaman, þú veist á endanum,“ sagði einn þeirra og ítrekaði að „ef maður er búinn að vera í svona tuttugu ár eða eitthvað þrjátíu þá væri það ekkert sérstaklega gaman“.

Á árinu var biðlisti þeirra sem vildu komast að langur og segir Sigrún Stefánsdóttir skólastjóri Vísindaskólans að sumir reyni að mæta öll þau ár sem þeir geti.

„Meirihlutinn er strákar sem okkur finnst æðislegt því að það er alltaf verið að tala um að strákar séu ekki tilbúnir, að þeir séu ólæsir og þeir séu þetta og hitt. Þeir eru það alls ekki í þessum skóla,“ segir Sigrún.

Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Akureyri Almyrkvi 12. ágúst 2026

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