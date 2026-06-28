Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Atli Ísleifsson skrifar 28. júní 2026 20:31 Mannvirkin sem um ræðir eru tækjageymsla, byggð árið 1981, og svo flugstöð, byggð árið 1973. Fjallabyggð Bæjarráð Fjallabyggðar hefur samþykkt tilboð ferðaþjónustufyrirtækisins Viking Heliskiing í fasteignir sveitarfélagsins á flugvallarsvæðinu á Siglufirði. Tilboðið hljóðar upp á tólf milljónir króna en um er að ræða tækjahús og gömlu flugstöðina. Þetta var ákveðið á fundi bæjarráðs Fjallabyggðar á dögunum. Bæjarráð hafði áður tekið fyrir tólf milljóna króna tilboð Viking Heliskiing ehf. í eignirnar, en það var með tilteknum fyrirvörum sem ekki komu fram í nýja tilboðinu sem var samþykkt. Í fundargerð kemur fram að fyrirvari hafi verið á kaupum um að ytra byrði húsanna væri í góðu lagi við afhendingu, það er að þau myndu halda vatni og vindum og að engir lekar væru inni í húsinu og engin mygluvandamál. Ef leki eða mygla hefði komið í ljós myndu viðgerðir á því dragast frá afsalsgreiðslu. Bæjarstjórn Fjallabyggðar sætti sig ekki við þessa fyrirvara og varð því ekki af kaupsamningi. Viking Heliskiing lagði þá fram nýtt kauptilboð upp á tólf milljónir króna en án fyrirvara. Þórir Hákonarson, starfandi bæjarstjóri, segir í samtali við fréttastofu vera ljóst að mannvirkin séu ekki vel á sig komin. Það sé undir nýjum eigendum komið hvað verði gert við húsin. Mannvirkin sem um ræðir eru tækjageymsla, byggð árið 1981, sem er 115,7 fermetrar að stærð og svo flugstöð, byggð árið 1973, sem er 121,6 fermetrar að stærð. Á flugvellinum er einnig að finna flugskýli sem er í einkaeigu. Flugvöllurinn sjálfur og flugbrautin eru áfram í eigu Fjallabyggðar. Fjallabyggð Flug Ferðaþjónusta Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína Innlent Fleiri fréttir Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Sjá meira