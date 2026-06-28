Innlent

Selja mann­virki bæjarins á flug­vellinum á tólf milljónir

Atli Ísleifsson skrifar
Mannvirkin sem um ræðir eru tækjageymsla, byggð árið 1981, og svo flugstöð, byggð árið 1973.
Mannvirkin sem um ræðir eru tækjageymsla, byggð árið 1981, og svo flugstöð, byggð árið 1973. Fjallabyggð

Bæjarráð Fjallabyggðar hefur samþykkt tilboð ferðaþjónustufyrirtækisins Viking Heliskiing í fasteignir sveitarfélagsins á flugvallarsvæðinu á Siglufirði. Tilboðið hljóðar upp á tólf milljónir króna en um er að ræða tækjahús og gömlu flugstöðina.

Þetta var ákveðið á fundi bæjarráðs Fjallabyggðar á dögunum. Bæjarráð hafði áður tekið fyrir tólf milljóna króna tilboð Viking Heliskiing ehf. í eignirnar, en það var með tilteknum fyrirvörum sem ekki komu fram í nýja tilboðinu sem var samþykkt.

Í fundargerð kemur fram að fyrirvari hafi verið á kaupum um að ytra byrði húsanna væri í góðu lagi við afhendingu, það er að þau myndu halda vatni og vindum og að engir lekar væru inni í húsinu og engin mygluvandamál. Ef leki eða mygla hefði komið í ljós myndu viðgerðir á því dragast frá afsalsgreiðslu.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar sætti sig ekki við þessa fyrirvara og varð því ekki af kaupsamningi. Viking Heliskiing lagði þá fram nýtt kauptilboð upp á tólf milljónir króna en án fyrirvara.

Þórir Hákonarson, starfandi bæjarstjóri, segir í samtali við fréttastofu vera ljóst að mannvirkin séu ekki vel á sig komin. Það sé undir nýjum eigendum komið hvað verði gert við húsin.

Mannvirkin sem um ræðir eru tækjageymsla, byggð árið 1981, sem er 115,7 fermetrar að stærð og svo flugstöð, byggð árið 1973, sem er 121,6 fermetrar að stærð.

Á flugvellinum er einnig að finna flugskýli sem er í einkaeigu. Flugvöllurinn sjálfur og flugbrautin eru áfram í eigu Fjallabyggðar.

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