Innlent

Raf­magn komið aftur á í mið­bæ Reykja­víkur

Freyja Þórisdóttir skrifar
Svo virðist sem rafmagn hafi farið af á Bergþórugötu, Njálsgötu, Týsgötu og fleiri götum þar í kring.
Svo virðist sem rafmagn hafi farið af á Bergþórugötu, Njálsgötu, Týsgötu og fleiri götum þar í kring. Vísir/Vilhelm

Vegna bilunar á háspennustreng hefur rafmagnið farið af í miðbæ Reykjavíkur, nánar tiltekið í póstnúmerinu 101. 

Margir hafa orðið rafmagnsleysisins varir ef marka má hverfishópa en á vef Veitna segir að unnið sé að því að koma rafmagninu aftur á. Fólk megi fylgjast grannt með vefnum en þar muni uppfærslur á stöðunni detta inn eftir því sem fram vindur.

Þar er einnig beðist velvirðingar á þeim óþægindum sem rafmagnsleysið kunni að valda.

Uppfært: Samkvæmt vef Veitna ættu allir notendur nú að vera komnir með rafmagn aftur. 

Rafmagn Reykjavík

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