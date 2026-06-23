Vegna bilunar á háspennustreng hefur rafmagnið farið af í miðbæ Reykjavíkur, nánar tiltekið í póstnúmerinu 101.
Margir hafa orðið rafmagnsleysisins varir ef marka má hverfishópa en á vef Veitna segir að unnið sé að því að koma rafmagninu aftur á. Fólk megi fylgjast grannt með vefnum en þar muni uppfærslur á stöðunni detta inn eftir því sem fram vindur.
Þar er einnig beðist velvirðingar á þeim óþægindum sem rafmagnsleysið kunni að valda.
Uppfært: Samkvæmt vef Veitna ættu allir notendur nú að vera komnir með rafmagn aftur.