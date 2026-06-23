Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Freyja Þórisdóttir skrifar 23. júní 2026 21:59 Samfélagsmiðlarnir eru báðir í eigu Meta. Getty Samfélagsmiðlarnir Instagram og Facebook virðast liggja niðri en erlendir miðlar hafa greint frá því að um bilun sé að ræða og að villutilkynningar hafi og séu að berast notendum um allan heim. Fyrr í kvöld, þriðjudaginn 23. júní, virtist sem ekki væri hægt að hlaða inn og birta myndir á Instagram en breski fjölmiðillinn The Independent fjallar um það að notendur hafi ekki náð að leita að ákveðnum prófílum. Sumar skipanir innan appsins hafi virkað áfram um stund en sýndu síðan villuskilaboð. Vandamálin hófust um klukkan níu á íslenskum tíma samkvæmt eftirlitsvefsíðunni Down Detector. Hún sýndi skyndilega aukningu í villutilkynningum á þeim tíma og tilkynnt var um vandamál um allan heim. Messenger virðist þó virka, þrátt fyrir að vera skilaboðaforrit í sömu „samfélagsmiðlafjölskyldu“. Samfélagsmiðlar Mest lesið Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ Innlent Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Innlent „Planið“ sé byrjað að virka Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent Fleiri fréttir Kristnir sæti mestum ofsóknum vegnar trúar sinnar Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Sjá meira