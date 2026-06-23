Innlent

Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Samfélagsmiðlarnir eru báðir í eigu Meta.
Samfélagsmiðlarnir eru báðir í eigu Meta. Getty

Samfélagsmiðlarnir Instagram og Facebook virðast liggja niðri en erlendir miðlar hafa greint frá því að um bilun sé að ræða og að villutilkynningar hafi og séu að berast notendum um allan heim.

Fyrr í kvöld, þriðjudaginn 23. júní, virtist sem ekki væri hægt að hlaða inn og birta myndir á Instagram en breski fjölmiðillinn The Independent fjallar um það að notendur hafi ekki náð að leita að ákveðnum prófílum. Sumar skipanir innan appsins hafi virkað áfram um stund en sýndu síðan villuskilaboð.

Vandamálin hófust um klukkan níu á íslenskum tíma samkvæmt eftirlitsvefsíðunni Down Detector. Hún sýndi skyndilega aukningu í villutilkynningum á þeim tíma og tilkynnt var um vandamál um allan heim.

Messenger virðist þó virka, þrátt fyrir að vera skilaboðaforrit í sömu „samfélagsmiðlafjölskyldu“.

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