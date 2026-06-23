Jóhann Örn B. Benediktsson, fyrsti handhafi titilsins Mr. Reykjavík Bear, mun keppa fyrir Íslands hönd í Mr. Bear Europe sem fer fram í Lissabon í júlí.
Reykjavík Bear er ein af stærri hinsegin hátíðum landsins og er haldin árlega í Reykjavík af Bangsafélaginu og dregur að sér bæði innlenda og erlenda gesti, auk fjölda sjálfboðaliða.
Jóhann Örn er 34 ára, uppalinn í Miðfirði og búsettur í miðbæ Reykjavíkur. Hann er meðlimur í Bangsafélaginu, sem heldur Reykjavík bear hátíðina á hverju ári.
Frá því að Jóhann hlaut titilinn hefur hann ferðast víða um Evrópu sem Mr. Reykjavík Bear og hefur verið sýnilegur fulltrúi Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Hann hefur verið dómari í keppnum annarra landa og tekið að sér ýmis hlutverk fyrir sýnileika íslenska bangsasamfélagsins.
Keppnin Mr. Bear Europe, eða Herra bangsi Evrópu, hefur verið haldin síðan árið 2017 en fyrsti Mr. Bear í Evrópu var valinn árið 1989 í Þýskalandi.
Mr. Bear keppnir eru haldnar alls staðar í heiminum en fyrsta alþjóðlega keppnin var haldin árið 1992 í San Francisco. Nú þegar Ísland hefur valið sér sinn fyrsta fulltrúa opnast tækifæri fyrir íslensku bangsana að taka þátt á erlendum vettvangi.
Í fréttatilkynningu segir:
Bangsakeppnir eru ólíkar hefðbundnum fegurðarsamkeppnum. Þær snúast ekki um kröfur samfélagsins um hinn svokallaða „fullkomna“ líkama, heldur fagna fjölbreyttum líkamsgerðum og persónuleikum. Bangsar, líkt og nafnið bendir til eru oft kenndir við birni og oft eru þeir þykkir og hárugir.
Sýnileiki ólíkra líkama skiptir máli. Fegurðarviðmið samfélagsins hafa lengi verið útilokandi, en líkamsvirðing snýst um að fleiri fái að sjá sína líkamsgerð endurspeglaða í samfélaginu.
Þátttaka Jóhanns í Mr. Bear Europe er því meira en keppni. Hún er tækifæri til að minna á að hinsegin samfélagið er fjölbreytt, lifandi og sterkara þegar fólk fær að sjást eins og það er.“
Næsta Reykjavík Bear hátíð verður haldin dagana 3.–6. september 2026. Þar mun Jóhann krýna næsta handhafa titilsins Mr. Reykjavík Bear.