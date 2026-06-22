Mikil og sterk sveit íslenskra briddsara heldur utan í vikunni; þrjár sveitir munu fara og taka þátt í EM í bridds sem haldið verður í Riga í Lettlandi.
Nú á laugardag hefst EM í bridds og er mikill viðbúnaður vegna mótsins. Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, fer fyrir fríðum flokki spilara og eru miklar vonir bundnar við að árangur náist á mótinu.
„Við erum með lið í opna flokknum, kvennaflokki og Seníora-flokki. Sex eru í hverju liði auk fyrirliða þannig að þetta eru 22 með mér,“ segir Matthías sem sjálfur mun nota tækifærið og sækja þing alþjóða Bridge-sambandsins sem haldið verður á sama tíma auk þess sem stjórnarfundir hjá norræna bridge-sambandinu verða haldnir.
„Já, þetta eru landsliðin í hverjum flokki um sig. Við erum ótrúlega bjartsýn núna enda hefur þetta verið mikið prógramm hjá okkar liði. Við höfum verið með einkaþjálfara, landsliðsmenn hafa notið svefnráðgjafar, næringarráðgjafar og sagt mörg hundruð spil á viku.“
Þá hafa verið haldnir þrír æfingaleikir við Dani, sem voru í öðru sæti mótsins í fyrra og hafðist sigur gegn þeim sem og hollenska landsliðinu.
„Já, við erum ansi bjartsýn. en maður gæti svo sem fengið það í andlitið aftur,“ segir Matthías en á erfitt með að stilla sig í yfirlýsingagleðinni. En það er að miklu að keppa því átta efstu sveitirnar fara áfram á heimsmeistaramótið þar sem sjálf Bermúdaskálin er undir.
„Við höfum sett okkur það markmið að komast á HM. Það væri ægilega gott í sálina á okkur Briddsurum ef það tekst. Og ég held að menn séu vongóðir núna. Það er í það minnsta búið að leggja mikið í þetta. Enginn veikleiki, mikið spilað, mikið meldað, hreyft sig og tekið til í mataræðinu. Í gegnum tíðina hefur íslenska liðið gefið eftir þegar líður á mótið en það á ekki að vera núna,“ segir Matthías vonglaður.
Þeir sem fara og spila fyrir Íslands hönd eru eftirfarandi:
Opinn flokkur
Fyrirliði án spilamennsku
Jón Hersir Elíasson
Spilarar
Sigurbjörn Haraldsson
Magnús Eiður Magnússon
Birkir Jón jónsson
Aðalsteinn jörgensen
Stefán jóhannsson
Ómar Olgeirrsson
Kvennaflokkur
Anna Ivarsdóttir
Inda Hrönn Björnsdóttir
Anna Heiða Baldursdóttir
María Haraldsdóttir Bender
Harpa Ingólfsdóttir
Svannhildur Hall
Dagbjört Hannesdóttir
Seniorar
Júlíus Sigurjónsson
Björn Eysteinssson
Guðmundur SV. Hermannsson
Páll Valdimarsson
Ragnar Magnússon
Þorlákur Jónsson
Einar Gudjohnsen