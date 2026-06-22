Innlent

Briddsarar í topp­formi leggjast í víking til Ríga

Jakob Bjarnar skrifar
Inda Hrönn Björnsdóttir er landsliðskona í bridds og hún er klár í ferðina til Ríga.
Inda Hrönn Björnsdóttir er landsliðskona í bridds og hún er klár í ferðina til Ríga. Pjetur Fjeldsted

Mikil og sterk sveit íslenskra briddsara heldur utan í vikunni; þrjár sveitir munu fara og taka þátt í EM í bridds sem haldið verður í Riga í Lettlandi.

Nú á laugardag hefst EM í bridds og er mikill viðbúnaður vegna mótsins. Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, fer fyrir fríðum flokki spilara og eru miklar vonir bundnar við að árangur náist á mótinu.

Svefn- og næringarráðgjafar hafa meðhöndlað liðið

„Við erum með lið í opna flokknum, kvennaflokki og Seníora-flokki. Sex eru í hverju liði auk fyrirliða þannig að þetta eru 22 með mér,“ segir Matthías sem sjálfur mun nota tækifærið og sækja þing alþjóða Bridge-sambandsins sem haldið verður á sama tíma auk þess sem stjórnarfundir hjá norræna bridge-sambandinu verða haldnir.

Birkir Jón Jónsson nýráðinn bæjarstjóri Grundvíkinga lætur ekki sitt eftir liggja. Hann keppir í opnum flokki.Pjetur Fjeldsted

„Já, þetta eru landsliðin í hverjum flokki um sig. Við erum ótrúlega bjartsýn núna enda hefur þetta verið mikið prógramm hjá okkar liði. Við höfum verið með einkaþjálfara, landsliðsmenn hafa notið svefnráðgjafar, næringarráðgjafar og sagt mörg hundruð spil á viku.“

Full ástæða til bjartsýni

Þá hafa verið haldnir þrír æfingaleikir við Dani, sem voru í öðru sæti mótsins í fyrra og hafðist sigur gegn þeim sem og hollenska landsliðinu.

„Já, við erum ansi bjartsýn. en maður gæti svo sem fengið það í andlitið aftur,“ segir Matthías en á erfitt með að stilla sig í yfirlýsingagleðinni. En það er að miklu að keppa því átta efstu sveitirnar fara áfram á heimsmeistaramótið þar sem sjálf Bermúdaskálin er undir.

Matthías Imsland fer fyrir fríðum flokki til Ríga. Hann er vonglaður en stefnan er sett á HM en þangað komast átta efstu sveitirnar sem takast á í EM.Pjetur Fjeldsted

„Við höfum sett okkur það markmið að komast á HM. Það væri ægilega gott í sálina á okkur Briddsurum ef það tekst. Og ég held að menn séu vongóðir núna. Það er í það minnsta búið að leggja mikið í þetta. Enginn veikleiki, mikið spilað, mikið meldað, hreyft sig og tekið til í mataræðinu. Í gegnum tíðina hefur íslenska liðið gefið eftir þegar líður á mótið en það á ekki að vera núna,“ segir Matthías vonglaður.

Spilararnirnir

Þeir sem fara og spila fyrir Íslands hönd eru eftirfarandi:

Opinn flokkur

Fyrirliði án spilamennsku

Jón Hersir Elíasson

Að sögn Matthíasar er búið að huga að mataræði, þoli og svefnvenjum hjá íslenska landsliðinu og þeir Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Eiður Magnússon eru klárir í slaginn.aðsend

Spilarar

Sigurbjörn Haraldsson

Magnús Eiður Magnússon

Birkir Jón jónsson

Aðalsteinn jörgensen

Stefán jóhannsson

Ómar Olgeirrsson

Kvennaflokkur

Fyrirliði án spilamennsku

Anna Ivarsdóttir

Svanhildur Hall spilar með kvennaliðinu.Pjetur Fjeldsted

Spilarar

Inda Hrönn Björnsdóttir

Anna Heiða Baldursdóttir

María Haraldsdóttir Bender

Harpa Ingólfsdóttir

Svannhildur Hall

Dagbjört Hannesdóttir

Seniorar

Fyrirliði án spilamennsku

Júlíus Sigurjónsson

Páll Valdimarsson er í liði Seníora.Pjetur Fjeldsted

Spilarar

Björn Eysteinssson

Guðmundur SV. Hermannsson

Páll Valdimarsson

Ragnar Magnússon

Þorlákur Jónsson

Einar Gudjohnsen

Bridge

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