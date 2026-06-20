Innlent

Um­ferðar­slys austan við Vík

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Vík í Mýrdal.
Frá Vík í Mýrdal. Vísir/Egill

Umferðarslys varð austan við Vík í Mýrdal á fimmta tímanum í dag. Viðbragðsaðilar eru á vettvangi. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi er þjóðvegurinn opinn en umferðarstýring er við veginn. 

Ekki liggja frekari upplýsingar að svo stöddu. Stutt er síðan slysið varð.

Fréttin verður uppfærð. 

Samgönguslys

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