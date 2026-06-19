Innlent

Höfuð­vígi vændismansals, mót­mælandi sem brotnaði niður og Þing­vellir

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Miðað við höfðatölu er Reykjavík sú borg þar sem mest er um vinnumannsal, að sögn teymisstýru Bjarkarhlíðar. Í síðustu viku voru nokkrir handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kaup á vændi. Við förum yfir málið en grunur er uppi um að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út.

Þá hittum við mótmælandann Hólmstein Harðarson sem sigldi með hvalveiðiskipi upp í Hvalfjörð í gær. Hann segist hafa brotnað niður þegar hann áttaði sig á því að skipið var á leið út á sjó.

Við verðum einnig í beinni frá þinginu sem er að ljúka störfum í dag og kíkjum í hljóðprufu hjá Kaleo á Þingvöllum. Hljómsveitarmeðlimir hvetja gesti til þess að skemmta sér fallega á stórtónleikunum á morgun.

Þá sjáum við myndir frá bíladögum á Akureyri og kíkjum í jólaþorpið þar sem hinni gamalkunnu Bifreiðastöð Oddeyrar hefur verið komið fyrir.

Í Sportpakkanum rýnum við auðvitað í árangur Gunnlaugs Árna á Opna bandaríska meistaramótinu í golfi og förum á Akranes þar sem Norðurálsmótið stendur nú yfir.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

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