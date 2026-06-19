Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Sunna Sæmundsdóttir skrifar 19. júní 2026 18:07 Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir Miðað við höfðatölu er Reykjavík sú borg þar sem mest er um vinnumannsal, að sögn teymisstýru Bjarkarhlíðar. Í síðustu viku voru nokkrir handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kaup á vændi. Við förum yfir málið en grunur er uppi um að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út. Þá hittum við mótmælandann Hólmstein Harðarson sem sigldi með hvalveiðiskipi upp í Hvalfjörð í gær. Hann segist hafa brotnað niður þegar hann áttaði sig á því að skipið var á leið út á sjó. Við verðum einnig í beinni frá þinginu sem er að ljúka störfum í dag og kíkjum í hljóðprufu hjá Kaleo á Þingvöllum. Hljómsveitarmeðlimir hvetja gesti til þess að skemmta sér fallega á stórtónleikunum á morgun. Þá sjáum við myndir frá bíladögum á Akureyri og kíkjum í jólaþorpið þar sem hinni gamalkunnu Bifreiðastöð Oddeyrar hefur verið komið fyrir. Í Sportpakkanum rýnum við auðvitað í árangur Gunnlaugs Árna á Opna bandaríska meistaramótinu í golfi og förum á Akranes þar sem Norðurálsmótið stendur nú yfir. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30. Kvöldfréttir Mest lesið Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Innlent Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Fleiri fréttir Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Sjá meira