Hvað veistu um... Ross í Friends?

Miklar líkur eru á að flestir þeir sem hafi átt sjónvarp eða haft aðgang að sjónvarpi eða streymisveitum hafi horft á þættina um Vini, eða Friends. Þættirnir eru með þeim allra vinsælustu í sjónvarpssögunni og eiga margir til að vísa í stakar línur úr þáttunum og rifja upp einstök atriði.
Ross Geller er ein aðalpersóna þáttanna – einn hinna sex vina – en í þáttunum segir frá lífi vinnanna þar sem þau búa í New York-borg.
En hvað veistu um Ross Geller?
Hvað veistu um…? birtist öll miðvikudagskvöld á Vísi þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta svo skorað á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn í baráttu um montréttinn.
Áður hefur verið spurt um:
Taktu kvissið um Ross Geller að neðan!
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