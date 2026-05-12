Karl Alvarsson, formaður fagráðs um flugmál og fyrrverandi yfirlögfræðingur Isavia, segir séríslenska gullhúðun Evróputilskipana hafa átt sér stað þegar flugvöllum á Íslandi var gert að fá starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum, - slíkt gildi um enga aðra evrópska flugvelli. Þá segir hann Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fara langt út fyrir sínar valdheimildir með því að reyna að þrengja að starfsemi Reykjavíkurflugvallar.
Á fundi Flugmálafélags Íslands fyrir helgi með frambjóðendum flokkanna í Reykjavík flutti Karl Alvarsson erindi. Hann er ráðherraskipaður formaður fagráðs um flugmál sem tók við hlutverki flugráðs.
Karl sagði að yfirstandandi deilur um starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar hefðu komið til skoðunar hjá fagráðinu. Þá hafi komið í ljós að valdheimildir heilbrigðiseftirlita á Íslandi byggi að mestu leyti á fjölmörgum tilskipunum Evrópusambandsins varðandi mengun frá iðnaði.
„Það sérstaka við allar þessar tilskipanir og trúið mér, það er mökkur af þeim, að þar er hvergi minnst á flugvelli í þeim tilskipunum. Og samkvæmt upplýsingum fagráðsins er enginn flugvöllur í Evrópu háður starfsleyfi á grundvelli þessara gerða,“ sagði Karl.
Enda væru flugvellir á Evrópska efnahagssvæðinu almennt vottaðir af eftirlitsstofnunum á sviði flugmála á grundvelli samræmdra EES-reglna og Samgöngustofa fari með þau mál á Íslandi.
„Starfsleyfisskyldan fyrir flugvelli hérna á Íslandi er þá skýrt dæmi um séríslenska gullhúðun á EES-reglum,“ sagði Karl.
Áður var á fundinum búið að rekja deilur fluggeirans við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur um nýjar íþyngjandi kvaðir í drögum að starfsleyfi flugvallarins sem Matthías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélagsins, lýsti sem dauðadómi yfir stórum hluta af starfsemi vallarins.
„Okkur sem að þessum málum koma virðist ljóst að eftirlitið hafi farið langt út fyrir þær valdheimildir, sem þeir hafa, í drögum að starfsleyfinu,“ sagði Karl og bætti við:
„Ég held að það sé alveg ljóst að hvorki borgarráð, borgarstjórn né Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fer með þær valdheimildir sem gera þeim kleift að stöðva eða takmarka lendingar loftfara á Reykjavíkurflugvelli. Þær valdheimildir liggja hjá öðrum stofnunum ríkisins,“ sagði Karl Alvarsson, formaður fagráðs um flugmál, á fundi Flugmálafélagsins, en hér má hlýða á hádegisfrétt Bylgjunnar um málið:
Flugvöllurinn, flugið og flokkarnir er yfirskrift fundar sem hófst nú síðdegis á Hótel Loftleiðum á vegum Flugmálafélags Íslands. Þar voru fulltrúar allra framboða spurðir um afstöðuna sína til flugvallarins.
Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forsætisráðherra segir ekki hægt að láta flugvöllinn grotna niður meðan ekki finnist aðrir kostir. Forstjóri Icelandair segir að ekki muni standa á félaginu að fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu.
Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar segir Samgönguáætlun ganga í berhögg við samninga Reykjavíkurborgar og stjórnvalda um að finna Reykjavíkurflugvelli nýjan stað. Borgin ætli enn að færa æfingaflug, einkaflug og þyrluflug úr Vatnsmýri en nú stendur til að byggja nýja flugstöð á vellinum.