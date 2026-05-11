Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur hug á því að setja upp dróna í Hrísey og Grímsey til þess að sinna löggæslu. Drónar eru sagðir geta nýst vel á svo einangruðum stöðum þar sem löggæsla er ekki til staðar árið um kring.
Bæjarráð Akureyrarbæjar tók erindi frá Páleyju Borgþórsdóttur, lögreglustjóra á Norðurlandi eystra, um drónana til skoðunar í síðustu viku. Lögreglustjórinn óskaði eftir því að bærinn taki þátt í verkefninu með því að kaupa flygildin.
Áætlaður kostnaður er metinn á 3,7 milljónir króna á hvorri eyju, alls 7,4 milljónir króna í heildina. Inni í þeim kostnaði eru kaup á drónunum, leyfisgjöld fyrir hugbúnað og 4G-sendingarbúnaður.
Lögreglustjórinn telur löggæsludróna sem sé fjarstýrt frá lögreglustöðvum gagnlega viðbót við löggæslumyndavélakerfið. Ef ráðist yrði í drónaverkefnið í Hrísey og Grímsey yrði fallið frá fyrir hugmyndum um að koma þar fyrir föstum löggæslumyndavélum.
Tveir löggæsludrónar eru fyrir á Akureyri sem hluti af tilraunaverkefni sem bæjarráð samþykkti að taka þátt í síðasta haust. Lögreglustjórinn segir góða reynslu komna á notkun drónanna sem fyrsta viðbragð.
Bæjarráð vísaði erindi lögreglustjórans um dróna í eyjunum tveimur til bæjarstjóra til áframhaldandi meðferðar.