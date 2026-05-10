Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Í dag ræðir hann þróun læsis á Íslandi, tímasetningar þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna, úrbætur í húsnæðismálum og starfsemi Landeyjahafnar.
Fyrsti gestur í dag er Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, en hún hefur rannsakað þróun læsis á Íslandi um margra ára skeið. Rannsóknir sýna ótvírætt að læsi hefur hrakað gífurlega á síðustu árum. Hvaða áhrif hefur það og hvað er til ráða?
Því næst fær hann til sín félagana Pawel Bartoszek, formann utanríkismálanefndar Alþingis, og alþingismanninn Guðlaug Þór Þórðarson.
Stjórnarandstaðan sakar ríkisstjórnina um að hafa átt fullkomlega óviðeigandi samráð við ESB um tímasetningar og fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna og kallar það leynimakk og undanbrögð. Hvað er satt og rétt?
Þá verður einnig rætt við forstöðumann Hafnadeildar Vegagerðarinnar, Fannar Gíslason, en þeir Kristján munu ræða stöðu Landeyjahafnar. Umdeildasta mannvirki Íslandssögunnar er enn í fullri notkun, 16 árum eftir að það var opnað.
Hvað þarf í raun að gera til þess að tryggja snurðulausa starfsemi hafnarinnar? Er það í raun og veru hægt?
Loks verður Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, spurður út í nýja úttekt sem leitt hefur í ljós að fasteignaskattar sveitarfélaga á atvinnuhúsnæði hafi hækkað um 50% að raungildi síðustu tíu árin. Hafa stjórnmálaflokkar lagt fram raunhæfar tillögur til úrbóta í húsnæðismálum í yfirstandandi kosningabaráttu?