Helstu fjölmiðlar í Lúxemborg hafa síðustu daga minnst Einars Ólafssonar, fyrsta forstjóra Cargolux og fyrsta starfsmanns, sem brautryðjanda í fraktflugi og lykilmanns í uppbyggingu félagsins. Einar lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi í Kópavogi þann 2. maí síðastliðinn, níræður að aldri.
Hann stýrði Cargolux sem forstjóri um tólf ára skeið frá stofnun þess árið 1970 og til ársins 1982 og vann síðan að sérverkefnum hjá félaginu til ársins 1983.
Á fréttasíðu RTL Luxembourg segir að Einar hafi verið einn af lykilmönnum í uppbyggingu Cargolux á upphafsárum félagsins. Enskumælandi miðillinn Luxembourg Times rifjar upp að Einar hafi byrjað sem stöðvarstjóri Loftleiða í Lúxemborg árið 1965 þegar félagið varð þekkt sem hippaflugfélagið.
Þýskumælandi fréttamiðillinn Luxemburger Wort vitnar í gamalt viðtal þar sem Einar lýsir því að í upphafi hafi nánast ekkert verið á Findel-flugvelli. Þar hafi skort alla aðstöðu til vöruafgreiðslu.
Frönskumælandi vefurinn L’essentiel fjallar um forystuhlutverk Einars á fyrstu árum fyrirtækisins. Fréttavefurinn Virgule fjallar einnig um feril Einars.
Cargolux minnist Einars á samfélagsmiðlum sínum. „Sem framsýnn leiðtogi og brautryðjandi í fraktflugi gegndi Einar Ólafsson lykilhlutverki í mótun Cargolux á upphafsárum þess. Stefnumótandi sýn hans, forysta og frumkvöðlaandi lagði grunninn að fyrirtæki okkar sem hefur haldið áfram að vaxa í meira en fimm áratugi,“ segir Cargolux í kveðju sinni.
Cargolux er í dag stærsta fraktflugfélag í Evrópu og það sjötta stærsta á heimsvísu. Það er jafnframt eitt stærsta og mikilvægasta fyrirtæki Lúxemborgar, í starfsmannafjölda það tíunda stærsta með um 3.200 starfsmenn.
Á Findel-flugvelli rekur Cargolux stóra fraktflutningamiðstöð og viðhaldsstöð með flugskýli. Skýlið rúmar tvær Boeing 747-risaþotur en félagið er núna með þrjátíu slíkar vélar í flugflota sínum, bæði 747-400 og 747-8. Cargolux hefur jafnframt pantað tíu Boeing 777-8 fraktþotur til að leysa af 747-400 þoturnar.
Velta Cargolux á síðasta ári nam 3.406 milljónum dollara, eða sem svarar 417 milljörðum íslenskra króna. Hagnaður eftir skatta nam 465 milljónum dollara, andvirði 57 milljarða íslenskra króna.
Loftleiðamenn stofnuðu félagið í samstarfi við sænskt skipafélag og stjórnvöld í Lúxemborg og fleiri þarlenda aðila. Í upphafi héldu Íslendingar utan um flugrekstur Cargolux og varð til stór íslensk flugnýlenda í Lúxemborg.
Framan af áttu Loftleiðir og síðar Flugleiðir þriðjungshlut í félaginu til ársins 1982 þegar stjórn Flugleiða ákvað að taka ekki þátt í hlutafjáraukningu. Við það minnkaði hlutur Flugleiða niður í 3,3 prósent. Þann hlut seldi félagið árið 1985 en þannig lýstu gamlir Loftleiða- og Cargoluxmenn þessum atburðum:
Þáverandi stjórnarmaður í Flugleiðum sagði þessa sögu af skilnaði félagsins við Cargolux:
Í tveimur þáttum Flugþjóðarinnar í fyrra var fjallað um Cargolux og íslenska flugsamfélagið í Lúxemborg. Þar kom fram að 65 Íslendingar voru enn starfandi hjá félaginu, þar af voru nokkrir í hópi stjórnenda.
Hann andaðist á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Boðaþingi í Kópavogi síðastliðið laugardagskvöld, 2. maí.
Hátt í fimmhundruð Íslendingar eru núna búsettir í Lúxemborg og er Cargolux enn í dag meðal stærstu vinnustaða Íslendinga í fluginu.
Ungir íslenskir flugmenn sem misstu vinnuna hjá Loftleiðum upp úr 1970 færðu sig flestir yfir til hins nýstofnaða félags Cargolux. Þar biðu þeirra meiri ævintýri en þeir höfðu áður kynnst en einnig miklar áskoranir.