Viljayfirlýsing um uppbyggingu framtíðarhúsnæðis Listaháskóla Íslands í Stakkahlíð var undirrituð í dag af fjármálaráðherra, háskólaráðherra, rektor og borgarstjóra.
Samkvæmt tilkynningu frá Listaháskólanum markar þessi yfirlýsing tímamót í sögu skólans þar sem nú er fjármögnunin útlistuð með skýrum hætti. Allavega tvær viljayfirlýsingar hafa þegar verið undirritaðar varðandi húsnæðisvanda skólans, sú fyrsta árið 2007.
Í tilkynningunni kemur fram að uppbyggingin í Stakkahlíð feli í sér að allar deildir Listaháskólans munu sameinast undir einu þaki í fyrsta sinn frá stofnun skólans. Í Stakkahlíðinni eru deildir fatahönnunar, grafískrar hönnunar, arkitektúrs og listkennslu til húsa.
„Talið er að núverandi aðstaða við Stakkahlíð mæti vel fjölbreyttum þörfum Listaháskólans, en gert er ráð fyrir að byggt verði við húsnæðið til að koma starfseminni þar fyrir til framtíðar. Í fyrsta áfanga verður ráðist í verulegar endurbætur á núverandi húsnæði undir starfsemi háskólans. Í öðrum áfanga verður farið í uppbyggingu á svæðinu til að koma annarri sérhæfðri starfsemi háskólans fyrir sem rúmast ekki innan núverandi bygginga á grundvelli þarfagreiningar,“ segir í tilkynningunni.
Umræðuna um húsnæðisvanda Listaháskólans má rekja allt til stofnunar skólans. Stjórnvöld hafa nú skrifað undir viljayfirlýsingar um uppbyggingu húsnæðis undir skólann í þrígang: árið 2007, 2022 og svo 2026.
Stefnt er á að öll starfsemi og allar deildir Listaháskóla Íslands (LHÍ) muni sameinast undir einu þaki í núverandi húsnæði Tækniskólans á Skólavörðuholti árið 2029. Áður hafði verið lagt upp með að Listaháskólinn ætti framtíðarhúsnæði í Tollhúsinu. Óskin kemur frá LHÍ og ráðherra segir hugmyndina afar skynsamlega.
Fallið hefur verið frá áformum um að allar deildir Listaháskóla Íslands sameinist undir einu þaki í núverandi húsnæði Tækniskólans á Skólavörðuholti. Rektor segir húsnæðisvanda LHÍ of brýnan til að bíða eftir því að Tækniskólinn flytji um sess.
Borgin hefur afhent Listaháskóla Íslands ellefuþúsund fermetra lóð í Vatnsmýrinni. Menntamálaráðherra segir þetta mikinn gleðidag og rektor listaháskólans ætlar að fagna áfanganum með klippingu á morgun.