„Auðvitað hef ég íhugað það“

Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segist „auðvitað hafa íhugað“ að einhver hafi verið að reyna að ná höggi á sig með því að vekja athygli á kreditkortafærslum hennar í borgarstjóraembætti. Hún vill ekki svara því hvort hún telji andstæðinga eða jafnvel samflokksmenn sína standa þar að baki. Heiða segist ekki íhuga stöðu sína vegna málsins.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri mætti í settið til Telmu Tómasson í fréttatíma Sýnar í kvöld.
Notkun borgarstjóra á kreditkorti borgarinnar upp á hátt í 750 þúsund krónur hefur vakið athygli síðustu daga en skrifstofa borgarstjóra gerði 23 skriflegar athugasemdir við færslur borgarstjórans, sem auk þess endurgreiddi nokkrar færslur eftir að fjölmiðlar fóru að spyrjast fyrir um málið. Hún hafði í gær sagt að notkunin væri með öllu eðlileg.
Hver er þín skýring á þessum 23 athugasemdum frá starfsmönnum borgarinnar?
Heiða svarar því að henni þyki eðlilegt að slíkar fréttir kunni að vekja spurningar um að illa sé farið með fé. Það sé sannarlega ekki.
„Það er mikilvægt að horfa á þetta í heildarmyndinni. Það er ekki þannig að þetta hafi verið endurgreitt vegna óheimillar notkunar. Það er einfaldlega þannig að athugasemdir og annað sem berast eru merki um það að eftirlitskerfið sem borgin hefur byggt upp með innkaupum sé að virka.“
Þegar eitthvað sé keypt með starfsmannakorti borgarinnar fari í gang kerfi þar sem farið er yfir reikninga og annað slíkt. „Og við höfum gert það með reglulegum hætti og ég hef bara fylgt þeim leiðbeiningum og ráðleggingum sem ég hef fengið síðan ég varð borgarstjóri um notkun á innkaupakorti — og hef sannarlega fylgt því í einu og öllu.“
Af hverju er endurgreitt eftir að fjölmiðlar fara að spyrjast fyrir um það?
„Við fórum auðvitað bara yfir þetta. Við erum búin að vera að fara yfir þetta á öllu þessu ári. Þessar skoðanir hafa verið lengi, allar þessar kvittanir sem við höfum verið að bíða eftir að geta fengið, meðal annars frá útlöndum, hafa ekki borist og við ákváðum bara að greiða það núna þegar við fórum að fara yfir þetta. Það er eðlilegt þegar farið er með opinbert fé að það sé allt uppi á borðinu.“
Er þetta óþægilegt mál fyrir þig?
Heiða svarar á þá leið það sé fyrst og fremst eðlilegt þegar farið er með opinbert fé að allt sé uppi á borðum. Telma ítrekar þá spurninguna:
En er þetta óþægilegt mál fyrir þig?
„Ég lít ekki á þetta sem óþægilegt fyrir mig, heldur mikilvægt gagnsæismál fyrir borgina,“ svarar hún þá.
Hún tekur þá fram að mörg af svörunum frá borginnivekii eflaust upp spurninga, en segir að þau svör hafi verið send út án samráðs við sig.
„Ég veit að sjálfsögðu alltaf með hverjum ég er að funda hverju sinni og hef fullar heimildir til þess að funda með þeim sem ég vil, þegar ég vil.“
Málið kemur upp á viðkvæmum tíma þar sem rétt rúm vika er í sveitarstjórnarkosningar. Heiða Björg skipar annað sæti listans eftir að athafnamaðurinn Pétur Marteinsson hafði betur í prófkjöri þeirra tveggja í janúar.
Heldurðu að þetta hafi áhrif á fylgi Samfylkingarinnar, hvar þú ert í öðru sæti listans?
„Ég vona sannarlega ekki,“ svarar hún, „vegna þess að hér er ekki neitt annað en borgarstjóri sem er að reyna að fara vel með fé, er að reyna að sýna ráðdeild og við höfum rekið skrifstofuna vel undir því fjármagni sem okkur er áætlað.“
Hún tekur fram að stundum sé einfaldlega hagkvæmara að taka fundi annars staðar en á skrifstofu borgarinnar og þurfa þar með að kalla út starfsfólk. Hagkvæmara sé að taka þá annars staðar ef fólk kemst bara á þeim tíma sem það er lokað.
„Þannig að ég vil meina að þetta sé góð meðferð á fjármunum og stend við það sem ég hef gert.“
En þetta er ekki þannig mál og þess eðlis að þú einhvern veginn íhugir stöðu þína?
„Nei, engan veginn,“ segir hún og tekur fram að hún hafi í hvívetna fylgt þeim leiðbeiningum og reglum sem gildi um kortanotkun.
„Í rauninni fagna [ég] því að fá allar þessar ábendingar. Mér finnst kannski „athugasemdir“ svolítið gildishlaðið orð en vissulega „fyrirspurnir“. Það er starfsmaður á skrifstofu borgarstjóra sem fer yfir allt saman, svo er annar starfsmaður í bókhaldi sem fer yfir allt saman. Það er bara til að tryggja að þetta sé allt saman satt og rétt og það er ekkert vandamál og gildir það sama um mig og aðra.“ Ef eitthvað vantar í fylgigögn eða annað þá þarf starfsmaður að greiða það og ég geri það bara líka eins og aðrir starfsmenn.“
Nú kemur þetta mál upp, eins og þú nefndir áðan, svona rétt fyrir kosningar. Það er auðvelt að fara í samsæriskenningar. Hefurðu á einhverjum tímapunkti núna síðustu daga íhugað ht að einhver sé að reyna að koma á þig höggi?
„Auðvitað hef ég íhugað það,“ svarar Heiða, sem kveðst aftur á móti fyrst og fremst mætt sem fulltrúi Reykjavíkurborgar, nánar tiltekið „framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar“, og finnist mikilvægt að fólk viti að gott eftirlit sé með innkaupum og ráðstöfun á opinberum fjármunum borgarinnar.
„En auðvitað hefur mér dottið í hug tímapunkturinn. Þessar upplýsingar hafa alltaf legið fyrir og það er ekkert mál að kalla eftir þeim hvenær sem er. En ég held að það bæti ekkert að fara að kenna einhverjum öðrum um. Maður verður bara að svara vel og ég vil gjarnan gera það.“
Hver gæti það hugsanlega verið? Er það pólitískur andstæðingur? Er það einhver í þínum flokki? Nú blésu vindar í prófkjörinu um ykkur sem efst eruð á listanum.
„Jú jú, það eru margar sögur um þetta en það sem mér finnst mikilvægast er að hér er ekki merki um að eitthvað sé athugavert við þetta.“
Þú segir að þú hafir alveg íhugað það hvort einhver hafi verið að reyna að koma á þig höggi, en hver gæti það þá verið? Pólitískur andstæðingur eða einhver í bara þínum flokki?
„Ég veit ekki hvort það væri eitthvað til þess að bæta málin að fara að beina spjótum að einhverjum öðrum.“
Hún ítrekar að í öll þau skipti sem hún hafi notað innkaupakortið hafi það verið annað hvort að ráðum borgarstarfsmanna sem hafi boðað fyrir hana fundi, eða þá að hún hafi boðað fundina sjálf og fylgt þeim reglum sem um það gildi.
Mig langar bara að fá svar við spurningunni. Ég er að spyrja um þetta af því að þú hefur greinilega íhugað þetta.
„Mér hefur dottið margt í hug en ég held að það bæti engu við að fara að þylja það upp hér.“