Atvinnumálin voru ofarlega í huga íbúa Stykkishólms þegar fréttastofa tók púlsinn á þeim á dögunum til að fá að forvitnast um þau mál sem íbúar telja mikilvægust nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
Egill Hjaltalín starfar sem myndlistarkennari við grunnskólann í Stykkishólmi en eins og gjarnan tíðkast í fámennari sveitarfélögum þá ganga menn í mörg störf og Egill var einmitt að sinna viðhaldi í skólanum þegar fréttamann bar að garði. Atvinnumálin vega þyngst í huga Egils nú þegar hann þarf að gera upp við sig hvaða flokk hann mun kjósa.
„Skólinn er liggur við orðinn stærsti vinnustaðurinn í bænum. Það hefur ýmislegt breyst hérna. Á síðustu þrjátíu árum voru tvær trésmiðjur, þrjár eða fjórar fiskvinnslur og fullt af bátum hérna úti,“ segir Egill og bendir í átt að höfninni.
„Núna er eiginlega ekkert eftir nema hótel og gistiheimili. Það liggur við að það eina sem sé eftir í Hólminum í dag sé að gista. Mér finnst þurfa að koma inn atvinnustarfsemi og laða eitthvað að og alls ekki fæla í burtu einhverja sem vilja koma hingað með verksmiðju eða álíka. Það verður að vera meira að gera hérna og meiri vinnu að fá, hvort sem það er ferðamennska, þörungar eða bara eitthvað. Fá eitthvað hingað inn.“
Egill er einn þeirra sem setti fram sínar kröfur fyrir kosningarnar í sérstökum kosningaþætti fréttastofu um Vestfirði og Vesturland.
Síðustu ár hefur verið mikil uppbygging í ferðamennsku og hefur þeim fjölgað sem sækja bæinn heim og skyldi engan undra því Stykkishólmur hlýtur að vera með fegurstu bæjum landsins (mat fréttamanns). Að mati Egils þarf að gera enn betur og tekur hann dæmi um ferðamennskuna á Snæfellsnesinu öllu.
„Talað er um að það fari um 800 bílar á dag í kringum nesið en kannski 300 þeirra fara í hólminn því hólmurinn er út úr. Þess vegna vantar eitthvað sem laðar fólk að. Við vorum heppin með það að nú er að koma aðili sem ætlar að taka við Eyjaferðum en það var næstum dottið niður þegar Eimskip hætti með Baldur. Það er allavega eitthvað en að öðru leyti er þetta bara svefnpláss. Við erum með nokkur hótel hérna, Airbnb og gistingu en okkur vantar svolítið meira á móti og mér finnst meira að segja ekki einu sinni vera nógu mikið af veitingastöðum til að anna öllu þessu svefnplássi þannig að það vantar bara meira atvinnulíf í bæinn.“
