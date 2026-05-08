Umdeild notkun borgarstjóra á innkaupakorti borgarinnar hefur vakið mikla athygli. Athugasemdir voru gerðar við færslur og fjármunir endurgreiddir eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Heiða Björg Hilmisdóttir mætir í myndver í kvöldfréttum og svarar fyrir málið í beinni.
Matvælastofnun hefur ákveðið að kæra viðskiptavin vegna ógnandi hegðunar. Forstjórinn segir of algengt að starfsfólk verði fyrir hótunum í málum sem tengjast dýravelferð og að ákveðið hafi verið að leita til lögreglu til að tryggja betur öryggi þess. Dæmi séu um að ráðist hafi verið á starfsfólk með barefli. Við hittum forstjóra MAST í kvöldfréttum.
Þá förum við yfir áhugaverð kosningaúrslit í Bretlandi og hittum nemendur í Háskóla Íslands sem segja netárás á ögurstundu fyrir lokapróf martraðakennda.
Við verðum einnig í beinni útsendingu frá skemmtilegri sýningu á Hönnunarmars auk þess sem við höldum upp á aldarafmæli goðsagnarinnar David Attenbourogh og ræðum við Íslending sem er á leið í opinbera afmælisveislu hans í kvöld. Í Sportpakkanum förum við í sigurpartí Valsmanna sem fögnuðu Íslandsmeistaratitli í gær.
