Tölvu­þrjótar hrella há­skóla­nem­endur og Reform rúllar upp kosningum á Eng­landi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum segjum við frá ófremdarástandi í háskólum landsins eftir að námsumsjónarkerfi skólanna lenti í netárás tölvuþrjóta. 

Við ræðum við nemendur sem urðu fyrir óþægindum vegna þessa og heyrum einnig í kennslustjóra Háskóla Íslands.

Þá fjöllum við um sveitarstjórnarkosningar sem fóru á Englandi í gær þar sem Reform flokkurinn vann stórsigur. 

Einnig fjöllum við áfram um lóðamál í Fossvoginum en framkvæmdastjóri Víkings fagnar samningi sem gerður hefur verið um lóðina sem Gróðrarstöðin Mörk hefur haft til umráða í áratugi.

Í sportinu verður svo farið yfir sigra Valsmanna í gær og hitað upp fyrir Bestu deildina í fótbolta.

