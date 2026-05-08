Í hádegisfréttum segjum við frá ófremdarástandi í háskólum landsins eftir að námsumsjónarkerfi skólanna lenti í netárás tölvuþrjóta.
Við ræðum við nemendur sem urðu fyrir óþægindum vegna þessa og heyrum einnig í kennslustjóra Háskóla Íslands.
Þá fjöllum við um sveitarstjórnarkosningar sem fóru á Englandi í gær þar sem Reform flokkurinn vann stórsigur.
Einnig fjöllum við áfram um lóðamál í Fossvoginum en framkvæmdastjóri Víkings fagnar samningi sem gerður hefur verið um lóðina sem Gróðrarstöðin Mörk hefur haft til umráða í áratugi.
Í sportinu verður svo farið yfir sigra Valsmanna í gær og hitað upp fyrir Bestu deildina í fótbolta.