Borgarráð samþykkti í dag að afhenda íþróttafélaginu Víkingi tíu þúsund fermetra lóð í Fossvogsdalnum sem Gróðrastöðin Mörk leigði af borginni. Eigandi gróðrastöðvarinnar segir sorglegt að gróður og ræktun víki fyrir steypu en er fegin að það verði að minnsta kosti hægt verði að reka hluta stöðvarinnar á svæðinu til ársins 2050.
Borgarráð samþykkti á síðasta fundi sínum fyrir kosningar í dag að stækka athafnasvæði Víkings í Fossvogsdal um tíu þúsund fermetra og taka svæðið af Gróðrarstöðinni Mörk sem hefur leigt það af borginni fyrir ræktun og rekstur síðan árið 1967.
„Það var Ólafur F. Magnússon þáverandi borgarstjóri sem lofaði íþróttafélaginu lóðinni á hundrað ára afmæli Víkings árið 2008. Við segjum stundum: Víkingur fékk okkur í afmælisgjöf. Við fengum engan aðdraganda að því. Það var hringt í okkur kvöldið áður og sagt að það yrði tillaga lögð fyrir sem snerti hagsmuni okkar í framtíðinni. Síðan þá hefur málið legið þungt á okkur,“ segir Guðmundur Vernharðsson eigandi Gróðrarstöðvarinnar Markar.
Borgarráð fylgdi þessari ákvörðun Ólafs F. Magnússonar eftir í dag en hann gegndi embætti borgarstjóra í 210 daga árið 2008. Á sínum tíma átti tillagan að fara í gegn þegar gildandi lóðarleigusamningur við Gróðrarstöðina Mörk rynni út árið 2016. Skúli Helgason formaður menningar- og íþróttaráðs borgarinnar segir að nú tíu árum síðar hafi borgarráð ákveðið að efna loforðið við Víking.
„Víkingur fær þá um tíu þúsund fermetra samanlagt af þessu svæði Gróðrarstöðvarinnar Markar til uppbyggingar á sinni íþróttaaðstöðu sem er í samræmi við væntingar og þarfir. Þetta er skuldbindandi samkomulag sem var gert 2008. Gróðrarstöðin Mörk fær svo afnotasamning af verulegum hluta af því svæði sem þau hafa haft afnot af,“ segir Skúli.
Skúli segir að Víkingur fái strax á þessu ári hluta af svæðinu.
„Fyrsta svæðið er aðallega til að bæta aðgengi og aðstöðu. Gert er ráð fyrir að þrjú þúsund fermetrar af tíu þúsund fari þar í bílastæði. Eftir sex ár fá þeir svo næsta reit þar sem stendur til að byggja íþróttaaðstöðu. Jafnframt færist eignarhald núverandi íþróttamannvirkja Víkings við Traðarland 1 til Reykjavíkurborgar sem tekur þar með að sér viðhald og frekari uppbyggingu. Hluti af samningnum við Víking tengist líka Safamýrinni og aðstöðu og uppbyggingu þar,“ segir Skúli.
Guðmundur Vernharðsson segist feginn að hægt verði að reka hluta af gróðrarstöðinni á svæðinu til 2050 en er svekktur yfir að missa svo stóran hluta af ræktarlandi sínu.
„Við fögnum því að loks hafi náðst niðurstaða í málinu og að aukinn fyrirsjáanleiki sé nú kominn í stöðuna. Þó að niðurstaðan sé ekki sú sem við vonuðumst eftir, teljum við mikilvægt að þessu langvarandi ferli sé lokið,“ segir hann.
Hann segir baráttuna hafa verið afar erfiða.
„Það sem við höfum rekið okkur aftur og aftur á í þessu máli er að við erum að fást við svo sterk öfl að við fáum engu breytt. Þessi öfl felast í þrýstingi frá íþróttafélaginu Víkingi og svo frá borginni sem ætlar ekki að greiða okkur neitt fyrir þann skaða sem við verðum fyrir. Ljóst er að um er að ræða verulega blóðtöku fyrir fyrirtækið. Skerðing verður á framleiðslugetu og húsnæði, auk þess sem umtalsverður kostnaður fellur til. Þar má meðal annars nefna þann kostnað sem fylgir því að færa um 200 fermetra húsnæði innan þeirrar lóðar sem við höldum eftir,“ segir hann að lokum.