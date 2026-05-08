Ekið á hjólreiðamann

Hjólreiðamaður varð fyrir bíl á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar nú í morgun.
Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að sjúkrabílar eru á vettvangi að bregðast við umferðarslysi. Tilkynningin barst klukkan hálf tíu.
Samkvæmt sjónarvottum varð hjólreiðamaður fyrir bíl og var hann borinn upp í sjúkrabíl. Á myndum af vettvangi má sjá að ökumaðurinn var að keyra deilibíl í eigu Hopp. Framrúða bílsins varð fyrir töluverðum skemmdum.
Enn er unnið á vettvangi en töluvert af sjúkrabílum og lögreglubílum eru á svæðinu.
Miðað við gögn frá Sjóvá eru umrædd gatnamót þau hættulegustu með tilliti til slysa.
