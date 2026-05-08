Oddvitar meirihlutans í Mosfellsbæ, Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar, hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þeir fordæma harðlega kosningamyndband Miðflokksins í Mosfellsbæ. Þar má sjá ungan mann ganga út af kjörstað eftir að hafa kosið Miðflokkinn og kýla mann sem kallaður er „libbi“ áður en hann sest upp í bíl. Oddviti Miðflokksins sakar andstæðinga sína um ritskoðun en myndbandið er horfið af síðu flokksins.
„Slík framsetning á ekki heima í lýðræðislegri umræðu. Að gera lítið úr ofbeldi eða setja það fram sem eðlileg viðbrögð gagnvart fólki sem hugsar öðruvísi, hefur aðrar pólitískar skoðanir eða lífssýn er bæði ábyrgðarlaust og hættulegt,“ segir í yfirlýsingu frá þeim Lovísu Jónsdóttur oddvita Viðreisnar, Höllu Karen Kristjánsdóttur oddvita Framsóknar og Önnu Sigríðar Guðnadóttur oddvita Samfylkingar.
„Í Mosfellsbæ hafa allir bæjarfulltrúar sameinast um aðgerðir gegn vaxandi ofbeldi meðal barna og ungmenna undir verkefninu Börnin okkar. Þar höfum við lagt áherslu á virðingu, ábyrgð, samtal og öruggt samfélag. Þess vegna er það sérstaklega sorglegt að stjórnmálaflokkur sem sækist eftir trausti almennings kjósi að birta efni sem normalíserar ofbeldi og ýtir undir sundrungu,“ segir þar ennfremur.
„Við fordæmum þessa myndbirtingu afdráttarlaust. Pólitík á að byggjast á skoðanaskiptum, virðingu og lýðræðislegri umræðu — ekki hótunum, niðurlægingu eða ofbeldi.“
„Þetta er bara leikið brot. Ég var á fundi hjá skapandi greinum um daginn, skapandi greinar ganga út á leiklist, þetta eru bara skapandi greinar sem ganga á þarna,“ segir Sveinn Óskar Sigurðsson oddviti Miðflokksins í Mosfellsbæ. Hann segir síðuna almennt ganga út á gleði og það sem sé fyndið, þó hann komi sjálfur ekki nálægt henni að eigin sögn, þar sem hann sé ekki mikið á Tiktok.
„Sumir eru bara of mikil snjókorn fyrir svona mál, við getum ekki stjórnað hugrenningum fólks út í bæ. Það var enginn sleginn. Þetta var leikið, sá sem er að leika þarna er á listanum okkar, þeir eru bara að sprella strákarnir og hafa gaman af lífinu. Mistúlkun á þessu er bara pólitísks eðlis, menn eru að finna höggstað á andstæðingnum eftir að hafa brugðist gamla fólkinu okkar um árabil og í rekstri sveitarfélagsins.“
Þetta tiltekna myndband er horfið af Tiktok síðunni?
„Ég bara fylgist ekki svo mikið með þessu. Ég er ekki TikTok gaur. Þau fá bara að ráða þessu. Það er ekkert illa meint hjá þessum krökkum. Er það eitthvað illa meint þó einhver amerískur leikari hefur leikið í einhverju ofbeldishlutverki einhvern tímann? Það er bjánaskapur að haga sér svona, fullorðið fólk, þetta eru bara krakkar að leik og þetta fólk er greinilega auðæsanlegt.“
Oddvitar meirihlutans segja slíka framsetningu ekki eiga heima í lýðræðislegri umræðu, að gera lítið úr ofbeldi og setja það fram sem eðlileg viðbrögð gagnvart fólki sem hugsi öðruvísi?
„Þetta er bara ritskoðun. Þetta er bara Sovét-Ísland í dag. Það má ekki neitt, mátt ekki segja neitt nema þú missir vinnuna. Endalaust verið að kæfa umræðu sem er erfið og fletja hana út. Við getum ekkert stjórnað túlkun einhverra sem eru andstæðingar okkar í pólitík.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem kosningamyndband hefur þótt umdeilt. Myndband í forsetakosningum 2024 vakti mikla athygli.