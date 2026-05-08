Framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins Víkings fagnar samningi við borgarráð um að félagið fái alls um tíu þúsund fermetra lóð sem Gróðrastöðin Mörk hefur haft afnot af í Fossvogsdal. Þá feli samningurinn í sér að borgin muni sjá um sjá um framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja í Safamýri og við Traðarland. Fyrsta verkefnið verði bílastæði í Fossfogsdal.
Borgarráð samþykkti í gær að afhenda íþróttafélaginu Víkingi tíu þúsund fermetra lóð í Fossvogsdalnum sem Gróðrarstöðin Mörk hefur haft afnot af. Þá færðist eignarhald núverandi íþróttamannvirkja Víkings við Traðarland til Reykjavíkurborgar sem tekur þar með að sér viðhald og frekari uppbyggingu þar og í Safamýri.
Haukur Hinriksson framkvæmdastjóri Víkings fagnar því að málið sé loks til lykta leitt en hluti þess á rætur sínar að rekja til ársins 2008 þegar þáverandi borgarstjóri lofaði félaginu lóðinni í Fossvogsdal.
Þetta eru í fyrsta lagi mikil tímamót og mikil ánægja innan félagsins með þennan samning sem loksins náðist við Reykjavíkurborg í gær. Það sem var samþykkt í borgarráði í gær var samningur frá 2026 til 2035 sem felur m.a. í sér að borgin sér um framtíðaruppbyggingu á svæðum Víkings við Traðarland og Safamýri. Inni í samkomulaginu er stærsta atriðið knatthús sem borgin fyrirhugar að reisa í Safamýri.
Haukur segir að Víkingur afsali sér eignum á móti.
Á sama tíma og Reykjavíkurborg lofar þessari framtíðaruppbyggingu er Víkingur að gefa eftir eignarhald á mannvirkjum sínum sem eru metin á 2,5 milljarða króna,“ segir hann.
Haukur býst við að hægt verði að hefja framkvæmdir á bílastæði í Fossvogsdal strax á næsta ári á svokölluðu A- svæði sem nú er ræktunarreitur Gróðrarstöðvarinnar Markar.
„Við búumst við að geta hafið framkvæmdir þar strax árið 2027,“ segir Haukur.
Áður en kemur til breytinganna þarf að gera og samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir svæðið. Haukur telur að það muni ekki dragast á langinn. Víkingur fær svo næsta reit, svokallaðan B- reit í Fossvogsdal, afhentan árið 2032.
„Á svæði B sjáum við fyrir okkur uppbyggingu á hverfastarfsemi félagsins, íþróttastarfsemi og jafnvel skólastarfsemi,“ segir hann.
Haukur telur að flestir hagaðilar að samningnum geti gengið sáttir frá borði.
Við erum sannfærð að allir þeir sem áttu hlut að máli geti gengið sáttir frá borði. Við trúum því,“ segir Haukur.
Aðspurður hvort hann telji að það eigi líka við um eigendur Gróðrarstöðvarinnar Markar svarar Haukur:
„Ég hugsa nú eins og eigandinn kom inn á sjálfur, að það séu ákveðin tímamót að það sé búið að höggva á þennan hnút.“