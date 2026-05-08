Matvælastofnun hefur ákveðið að kæra viðskiptavin vegna ógnandi hegðunar. Forstjórinn segir of algengt að starfsfólk verði fyrir hótunum í málum sem tengjast dýravelferð og að ákveðið hafi verið að leita til lögreglu til að tryggja betur öryggi þess. Dæmi séu um að ráðist hafi verið á starfsfólk með barefli.
Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar segir að á síðustu árum hafi þurft að kæra tólf viðskiptavini stofnunarinnar vegna ógnandi hegðunar gagnvart starfsfólki og jafnvel barsmíða og nú sé verið að undirbúa þrettándu kæruna. Stofnunin fer með löggjöf og eftirlit með heilbrigði og velferð dýra og plantna og sinnir matvælaöryggi.
„Við höfum líka gripið starfsfólk sem hefur upplifað ógnanir og hótanir og upplifað sig óöruggt, og gætt að öryggiskröfum,“ segir hún og bætir við að stofnunin sé að lækka öryggisþröskuldinn fyrir kærur.
Stofnunin fái hundruð ábendinga á hverju ári vegna dýravelferðarmála og í örfáum þeirra bregðist fólk afar illa við afskiptum stofnunarinnar.
„Þetta hafa aðallega verið ótal ógnanir, ógnandi hegðun, ærumeiðingar og þar fram eftir götunum,“ segir Hrönn.
„Það hafa komið upp tilfelli þar sem það er beinlínis gengið í skrokk á fólki, rifið í það, það barið eða jafnvel notað barefli.“
Hrönn segir að almennt virðist meiri harka ríkja í samskiptum. „Hver ástæðan fyrir því er veit ég ekki en hún er líklega flókin.“
Hún segist hafa orðið vör við sömu tilhneigingu í öðrum stofnunum. „Það virðist sem opinberir starfsmenn séu að verða fyrir ógnunum og hótunum.“