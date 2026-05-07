Ársæll Guðmundsson, fyrrverandi skólastjóri í Borgarholtsskóla, fær ekki að leiða forsætis- og menntamálaráðherra til vitnis í baráttu sinni við ríkið. Landsréttur hefur staðfest niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis.
Ársæll lét lögmann sinn leggja fram svonefnda vitnaleiðslubeiðni til þess að knýja fram vitnisburð ráðherranna eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað í fyrra að auglýsa stöðu sem Ársæll hefur gegnt sem skólameistari Borgarholtsskóla.
Auk Kristrúnar Frostadóttur og Ingu Sæland vildi Ársæll að aðstoðarmenn Kristrúnar og Guðmundar Inga yrðu leiddir fyrir dóm til að bera vitni. Beiðnir af þessu tagi eru til þess að hægt sé að meta hvort dómsmál skuli höfðað í kjölfarið.
Í úrskurði Landsréttar kom meðal annars fram að í beiðni Ársæls væri ekki rökstutt sérstaklega hvaða atvik hann teldi þörf á að leita sönnunar um með því að leiða hvert vitni og með hvaða hætti hvert vitni gæti borið um þau atvik. Var því ekki talið að Ársæll hefði sýnt fram á að hann hefði lögvarða hagsmuni af því að umbeðnar vitnaleiðslur færu fram fyrir dómi.
Af því leiddi að dómara var jafnframt ófært að taka afstöðu til vitnaskyldu og hvort Ársæll hefði þegar undir höndum næg gögn til að leggja mat á tilefni málshöfðunar. Þá var talið að einn þeirra sem óskað var að leiða fyrir dóm gæti ekki haft stöðu vitnis vegna
beinnar aðildar að mögulegri málssókn. Því væru ekki skilyrði til að taka skýrslu af honum fyrir dómi.
Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt lista yfir umsækjendur um þrjú embætti skólameistara, sem auglýst voru laus til umsóknar þann 19. mars síðastliðinn. Meðal tveggja umsækjenda um embætti skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum er núverandi skólameistari skólans, sem heyrði í fréttum að staða hans yrði auglýst.
Ársæll Guðmundsson hefur lokið störfum sem skólameistari Borgarholtsskóla en skipunartími hans rennur út í júní. Hann hefur ekki ákveðið hvað hann hyggst gera í framhaldinu en segist stoltur af ferlinum.