Það er óhætt að segja að mikil tíðindi séu í nýrri skoðanakönnun Maskínu fyrir fréttastofu Sýnar sem greint verður frá í kvöldfréttum okkar klukkan 18:30. Við munum greina tölurnar með Gunnari Sigurðssyni stjórnmálafræðingi og sjá hvaða áhrif þær hafa á fjölda fulltrúa flokka og hugsanleg meirihlutamynstur.
Þá segjum við einnig frá því að á sjötta tug hefur verið vísað frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu og síðasta ári. Við ræðum við lögreglu sem kallar eftir lagabreytingum til að tryggja skjótari meðferð mála.
Og í Þorlákshöfn stendur mikið til en þar í kvöld munu hefjast viðamestu þungaflutningar á landi þegar vindmyllur verða fluttar upp á hálendið við Sultartanga. Kristján Már Unnarsson verður á staðnum og flytur tíðindi af þessari miklu aðgerð í beinni.
200 sjálfboðaliðar tóku þátt í að leita að hundinum Bellu sem fannst loksins sex sólarhringum eftir að hún týndist í Hafnarfirði.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18.30.