Eldpiparshausar í átkeppni

Það var líf og fjör í Gamla bíói á dögunum þegar fyrsta eldpiparshátíðin var haldin hérlendis. Íslenskir smáframleiðendur, handverksfólk og eldpiparhausar fylltu staðinn með gleði, spennu og ástríðu fyrir eldpipar.
Hátíðin byrjaði með fræðslu um ræktun eldpipars á Íslandi og útskýringar um hvernig Scoville skalinn virkar, sem er alþjóðlegur mælikvarði styrkleika mismunandi gerða eldpipars, frá Óla Finnssyni helsta eldpipar-ræktanda landsins.
„Húsið fylltist þegar átkeppnin fór fram og voru þar ellefu hugrakkar sálir sem ákváðu að láta reyna á þolið. Tveir keppendur, Ignacia Russell kölluð Iggy og Máni Ólafsson fóru alla leið og kláruðu auðveldlega tólf umferðir af sísterkari eldpipar ásamt einni aukaumferð af öðrum sterkasta eldpipar í heimi, Carolina reaper.
Úrslitaumferðin var þar af leiðandi hraðaumferð, þar sem keppandinn sem kláraði fyrst heila sæta papriku varð sigurvegari. Það var Máni Ólafsson sem bar sigur úr býtum og varð fyrsti sigurvegari átkeppninnar, hann stefnir að sjálfsögðu á að verja titillinn á næsta ári.
Á hátíðinni gátu gestir smakkað tólf sterkar sósur sem kepptust um tvo titla, Sósa ársins 2026 og Sósu fólksins 2026. Þátttakendur voru blanda af áhugafólki, matreiðslumönnum og sósuframleiðendum. Öflug dómnefnd sá um að gefa ómerktum sósum stig og var það Bjartur Elí Friðþjófsson, matreiðslumeistari og sous chef á ÓX, sem fékk flest stigin frá dómnefndinni fyrir sósuna Universal Chef Sauce.
Verðlaunagripurinn sem var veittur fyrir Sósu ársins var hannaður og gerður af Kristínu Jónu Þorsteinsdóttur handverkskonu og öðrum skipuleggjanda hátíðarinnar.
Sósa fólksins var kosin af gestum hátíðarinnar og var það Atli Snær matreiðslumeistari og eigandi KOMO veisluþjónustu sem sigraði með miklum yfirburðum,“ segir í fréttatilkynningu.
Dómnefndina skipuðu Adam Helgason matgæðingur og frumkvöðull, Erla Þóra Bergmann Pálmadóttir matreiðslumeistari og landsliðskokkur, Erpur Eyvindarson matgæðingur og eldpipar áhugamaður, Óli Finnsson garðyrkjufræðingur og eldpipar frumkvöðull, Rakel María Hjaltadóttir matgæðingur og líkamsræktarþjálfari og Sjöfn Þórðardóttir matgæðingur og fjölmiðlakona.