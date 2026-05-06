Eldur í mann­lausri rútu í Laugar­dal

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Rútan er mjög illa farin eftir brunann.
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hafði hraðar hendur þegar eldur kviknaði í mannlausri rútu í Laugardalnum í Reykjavík klukkan hálf sex í morgun. Um korter til tuttugu mínútur tók að slökkva eldinn.

Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra hjá slökkviliðinu var töluverður eldur við komuna í Laugardalinn. Slökkviliðsmenn á einum bíl mættu á vettvang auk sjúkrabíla en engin slys urðu á fólki.

Árrisulir gestir líkamsræktarstöðvarinnar Hreyfingar í Glæsibæ urðu vitni að eldsvoðanum í morgun og sendu fréttastofu myndband sem sjá má að neðan. Rútan stendur á plani nærri fimm smáhýsum fyrir heimilislausa.

Ekkert liggur fyrir um eldsupptök.

