Ellefu ára þegar fyrrverandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu Stefán Árni Pálsson skrifar 6. maí 2026 11:01 Jóhanna Guðrún var sannkölluð barnastjarna. Í nýjasta þættinum af Tónlistarmönnunum okkar ræðir Auðunn Blöndal við söngkonuna Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur um ferilinn alveg frá því að hún var barnastjarna til dagsins í dag. Hún var aðeins ellefu ára þegar hún var fyrsta send erlendis í fyrsta verkefnið. „María Björk sendir þarna demó erlendis þegar ég er ellefu ára. Hún sendir þetta út á fullt af plötufyrirtækjum og svo bara bíta þau mörg á agnið sem verður bara eitthvað svona bidding war. Ég fæ plötusamning hjá Casablanca Records sem er Tommy Mottola, fyrrverandi maður Mariuh Carey, og í rauninni er það sá sem að svona fleytir öllum þessum 90's dívum í gang,“ segir Jóhann og heldur áfram. „Ég bara var keyrð um í limósínum og gisti í svítum og bara var að lifa lífinu. Ég var alltaf bara á fullri ferð áfram og vildi bara sigra heiminn,“ segir Jóhanna en hér að neðan má sjá atriði úr síðasta þætti. Hægt er að sjá alla þættina í heild sinni á Sýn+. Klippa: Fór í fyrstu ferðina út ellefu ára Tónlistarmennirnir okkar Tónlist Mest lesið Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Lífið Sanna hét áður Díana Lífið Sögur af sterkum mömmum: „Þetta eru konur sem ákveða að breyta eigin lífi“ Áskorun Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Lífið „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið Myndlistarkonan Rúna er látin Menning Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Lífið Ellefu ára þegar fyrrverandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu Lífið „Agaleysið er algjört“ Lífið Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Lífið Fleiri fréttir Ellefu ára þegar fyrrverandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu Sanna hét áður Díana Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Skráðu dótturina á spjöld sögunnar Gráhærð og aldrei glæsilegri Oddvitaáskorunin: Nína ekki eins miðaldra Mætti með sextán ára gamalt prump bróður síns „Agaleysið er algjört“ Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um Sjá meira