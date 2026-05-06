Ellefu ára þegar fyrr­verandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Jóhanna Guðrún var sannkölluð barnastjarna.
Í nýjasta þættinum af Tónlistarmönnunum okkar ræðir Auðunn Blöndal við söngkonuna Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur um ferilinn alveg frá því að hún var barnastjarna til dagsins í dag.

Hún var aðeins ellefu ára þegar hún var fyrsta send erlendis í fyrsta verkefnið.

„María Björk sendir þarna demó erlendis þegar ég er ellefu ára. Hún sendir þetta út á fullt af plötufyrirtækjum og svo bara bíta þau mörg á agnið sem verður bara eitthvað svona bidding war. Ég fæ plötusamning hjá Casablanca Records sem er Tommy Mottola, fyrrverandi maður Mariuh Carey, og í rauninni er það sá sem að svona fleytir öllum þessum 90's dívum í gang,“ segir Jóhann og heldur áfram.

„Ég bara var keyrð um í limósínum og gisti í svítum og bara var að lifa lífinu. Ég var alltaf bara á fullri ferð áfram og vildi bara sigra heiminn,“ segir Jóhanna en hér að neðan má sjá atriði úr síðasta þætti. Hægt er að sjá alla þættina í heild sinni á Sýn+.

Klippa: Fór í fyrstu ferðina út ellefu ára
