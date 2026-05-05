Forstjóri Icelandair telur ekki líkur á því að áhafnarskortur sem leiddi til þess að flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst í dag tengist kjaraviðræðum við flugmenn og flugvirkja. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður Flugfreyjufélags Íslands tekur í sama streng.
Fjallað var um það á RÚV fyrr í dag að flugi Icelandair hefði verið aflýst með stuttum fyrirvara vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn fyrir flugið.
Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og Flugvirkjafélag Íslands og fór fyrsti fundur fram hjá ríkissáttasemjara í dag. Næsti fundur er boðaður á fimmtudag en deilunni var um miðjan marsmánuð vísað til sáttasemjara. Kjarasamningar Icelandair við flugmenn og flugþjóna runnu út 30. september.
„Ég veit að þetta tiltekna flug féll niður því það vantaði flugmenn á það,“ segir Jón Þór Þorvaldsson hjá FÍA í samtali við Vísi. Hann viti ekki hvaðan sú hugmynd RÚV komi að þessi aflýsing tengist kjaraviðræðunum.
„Það eru engar aðgerðir í gangi á vegum FÍA,“ segir hann.
„Þetta er ekkert tengt samningum hjá Flugfreyjunum. Flugmenn og flugvirkjar eru komnir til [sáttasemjara] svo mér þykir líklegt að það sé verið að vísa í það en ég get allavega sagt að þetta er ekki frá okkur komið,“ segir Berglind Kristófersdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands.
„Við trúum því ekki að þetta tengist með einhverjum hætti vegna þess að það er svo óskynsamlegt að við starfsfólkið séum að valda fyrirtækinu tjóni og okkar viðskiptavinum óþægindum, ekki síst á þessum tímum þegar aðstæður eru mjög krefjandi í flugrekstri út af tvöföldun á eldsneytisverði,“ segir Bogi Nils Bogason forstjóri í samtali við fréttastofu.
„Þannig að við teljum að svo sé ekki allavega. Það yrðu gríðarleg vonbrigði ef svo væri, en við teljum engar líkur á því að þetta séu einhver samantekin ráð eða eitthvað þess háttar. Þetta hlýtur að vera eitthvað tilfallandi.“
Aflýsingar vegna áhafnaskorts eru mjög sjaldgæfar hjá Icelandair, að sögn Boga. Farþegum sem áttu sæti með umræddu flugi hafi verið komið á leiðarenda með öðrum leiðum.
„En auðvitað lendir þá einhver kostnaður á félaginu við það og óþægindi fyrir viðkomandi farþega að fara ekki á þeim tíma sem þeir ætluðu.“
Þetta atvik komi ekki til með að hafa nein tilfallandi áhrif á aðrar flugferðir Icelandair.
Flugfélagið á meðal annars í kjaraviðræðum við Flugfreyjufélag Íslands líkt og fyrr segir. Bogi fullyrðir að það samtal sé á betri stað en hjá flugmönnum og flugvirkjum.
„Þær viðræður eru á ágætisstað meðan það gengur hægar í hinum. En við vonumst til þess að það fari að koma hreyfing á þær líka.“
Berglind hjá Flugfreyjufélagi Íslands tekur undir að það eigi í ágætis samtali við fulltrúa flugfélagsins.