Portúgölsk kona á sjötugsaldri sem reyndi að smygla fíkniefnum innbyrðis til landsins þurfti að fara í bráðaaðgerð og liggur nú á Landspítalanum. Málum sem snúa að burðardýrum hefur fjölgað verulega að sögn lögreglu. Að jafnaði séu hátt í tuttugu manns í gæsluvarðhaldi vegna slíkra brota á Suðurnesjum.
„Lögreglan á Suðurnesjum hefur verið að fást við þetta í langan tíma og alltaf í samstarfi við löggæslu á Keflavíkurflugvelli þar sem fólk er stöðvað. Það hefur færst verulega í aukana og innflutningur til landsins stóraukist á milli ára,“ sagði Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurnesjum, í kvöldfréttum Sýnar.
Árið 2025 hafi verið metár hjá lögreglunni og tollgæslunni þar sem lagt var hald á sögulega mikið magn af kókaíni og marijúana.
„Ef ég fer rétt með þá eru þetta einhvers staðar í kringum 84 kíló sem fóru í gegnum þetta embætti.“
Sautján manns hafi að meðaltali verið í gæsluvarðhaldi á hverjum degi í fyrra í tengslum við smygl.
„Það gefur kannski örlitla vísbendingu um hversu umfangsmikið þetta er,“ segir Jón. Yfirstandandi ár sé til samræmis við metárið 2025.
Jón segir að kona á sjötugsaldri hafi verið stöðvuð af tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli í lok aprílmánaðar sem reyndist vera með ólögleg efni innvortis.
„Þegar farið var að hlúa að henni þá var hún illa haldin og flutt á sjúkrahús þar sem fjarlægðar voru 125 pakkningar úr kviðarholi hennar. Á þeim tíma var hún bara mjög hætt komin og henni var haldið sofandi eftir þessa aðgerð í einhverja daga á meðan hún var að ná heilsu að nýju.
Þetta hefur gerst áður og ég myndi segja að þetta væri kannski svona árlegur viðburður að þetta gerðist meðal þeirra burðardýra sem koma til landsins,“ bætir Jón við. Konan hafi verið með rúmt kíló af kókaíni innvortis.
Í hverju var hún að flytja þetta?
„Þetta eru svona bara hefðbundnar pakkningar sem eru svona kannski um tíu grömm hver pakkning, eitthvað svoleiðis. Og ein af þessum pakkningum hafði farið að leka og smitað út frá sér og kallað fram þessi viðbrögð hjá henni.“
Í ljósi þessa hafi læknar talið nauðsynlegt að hún myndi gangast undir aðgerð.
„Pakkningin hafði opnast og lífsmörk hennar höfðu farið á verri veg,“ segir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurnesjum.