Gráhærð og aldrei glæsilegri Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 5. maí 2026 15:28 Leikskólastjórinn Erna Agnes er í skýjunum með gráa hárið sitt. Facebook „Ég ætla að halda áfram að vera gráhærð fyrir sjálfa mig,“ segir leikskólastjórinn Erna Agnes Sigurgeirsdóttir sem tók ákvörðun í ágúst í fyrra að hætta að lita á sér hárið. Blaðamaður ræddi við hana um breytinguna, áhrif hennar á Ernu sjálfa og viðbrögðin. Erna verður 36 ára á fimmtudag og fann sitt fyrsta gráa hár þegar hún var 22 ára. „Eins og flest allir hef ég verið að lita á mér hárið endalaust í mörg ár. Ég var alltaf með mjög sítt hár og kostnaðurinn var náttúrulega brjálæðislega mikill. Svo vex hárið mitt svo hratt þannig ég var að horfa á mikinn tíma og kostnað um ókomna tíð.“ Mikil hvatning frá hárgreiðslumanninum Því tók Erna meðvitaða ákvörðun síðastliðið sumar að hætta að lita á sér hárið og ákvað sömuleiðis að taka gráu hárunum fagnandi. „Mig langaði líka að losna undan veseninu og kostnaðinum að lita hárið. Ef ég hefði haldið áfram að lita það þá hefði ég þurft að lita það aðra hvora viku enda vex hárið á mér svo hratt. Ég byrjaði á að ræða þetta við Kristján hárgreiðslumanninn minn og hann peppaði mig svo mikið, sem var rosaleg hjálp. Hann sagði að við ættum bara að láta vaða og við byrjuðum að setja smá strípur í mig til að dempa litinn inn.“ Fólk segi þetta hrylling Erna birti færslu um ákvörðunina á Facebook og hefur fengið fjölda jákvæðra athugasemda. Viðbrögð fólks í daglegu lífi hafa bæði verið góð og ekki eins góð. „Fyrir mér var þetta rosalega frelsandi en ótrúlegasta fólk hefur komið upp að mér og fussað og sveiað yfir þessu. Til dæmis sagt að ég sé svo ung og ég verði svo keringaleg svona, jafnvel að þetta sé hryllingur,“ segir Erna hlæjandi og bætir við: „Ég held það sé alls ekki að meina þetta illa heldur meira telji sig vera að hjálpa mér að koma í veg fyrir stór mistök.“ Erna Agnes lét klippa hárið stutt og elskar gráa litinn.Facebook Það hefur þó engin áhrif á Ernu. „Sem betur fer er ég nú þannig gerð, með mótþróaþrjóskuröskun á háu stigi, að ég styrkist bara í ákvörðun minni með hverju mótlætinu sem mér mætir, enda er þetta fyrir mér líka réttindamál því ef ég væri karlmaður þá myndi enginn segja neitt enda eldast karlar alltaf betur en konur, eða það segir samfélagið. Við verðum alltaf kerlingarlegar og hallærislegar á meðan þeir verða herralegir rebbar með gráu hárin sín, eða þannig.“ Finnst hún aldrei hafa verið glæsilegri Hún segir að það hafi verið smá erfitt í fyrstu að lifa með gráu hárunum en það komi líklega frá samfélagslegri pressu. Í dag er hún í skýjunum með hárið sitt. „Ég ætla að halda áfram að vera gráhærð fyrir sjálfa mig. Kannski mun ég lita það einn daginn, hver veit en það er þá bara ákvörðun sem ég tek af því mig langar það. Mér finnst ég aldrei hafa verið glæsilegri eins og í dag með zebra hárið mitt. Ég er líka búin að fá mikið af skilaboðum frá konum á mínum aldri eftir að ég skrifaði um þetta á Facebook. Þær hafa tekið sömu ákvörðun og það er heilmikil hvatning í því. Mér líður betur með sjálfa mig í dag og þetta hefur bara styrkt mína sjálfsmynd. Þetta er partur af mínum líkama og mínum þroska í dag. Ég hef þó aldrei verið með lítið sjálfstraust en þetta var skref að taka, skref sem ég er mjög þakklát fyrir,“ segir Erna að lokum. 