Lífið

Sanna hét áður Díana

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Sanna rifjaði upp nafnbreytinguna á milli þess sem hún gæddi sér á eldsterkum blómkálsvængjum með Ara.
Sanna rifjaði upp nafnbreytinguna á milli þess sem hún gæddi sér á eldsterkum blómkálsvængjum með Ara.

Sanna Magdalena Mörtudóttir hét eitt sinn Díana Magdalena Mörtudóttir en ákvað að breyta um nafn. Eitt sinn furðaði kjósandi sig á því að hún kæmi ekki fram undir réttu nafni en í ljós kom að Íslendingabók hafði aldrei uppfært skráningu nafns hennar.

Sanna opnaði sig um þetta í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnar mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum á léttari nótum. Þangað mætti hún ásamt Ara Edwald oddvita Miðflokksins í Reykjavík.

Kölluð Sanna frá unga aldri

Í þættinum berst talið að því hvernig það sé að vera opinber persóna, í framboði þegar allir þekkja mann. Þá rifjaði Sanna upp umræðu um hana á spjallsíðunni Bland.is eftir sveitarstjórnarkosningar 2018 þegar hún bauð sig fyrst fram.

„Þar var einhver manneskja mjög hneyksluð og spurði: Bíddu, það er engin Sanna Magdalena inni á Íslendingabók, af hverju geta stjórnmálamenn ekki stigið fram undir sínu rétta nafni? Ég hugsaði bara: Hvað er í gangi? En ég hét semsagt einu sinni Díana. Ég skipti um nafn hjá þjóðskrá.“

Hún segir ástæðuna fyrir því aðeins lengri sögu en segir að hún hafi verið ellefu eða tólf ára þegar hún breytti nafninu sínu hjá þjóðskrá. „Ég er semsagt fyrsta íslenska Sannan, en það var ekki búið að uppfæra þetta alls staðar á öllum vefsíðum og slíkt, þannig það stóð lengi vel Díana Magdalena Mörtudóttir.“

Hvers vegna Sanna?

„Foreldrar mínir voru með samkomulag í gangi um að pabbi minn myndi velja fyrsta nafnið og mamma millinafnið. Úr varð Diana Magdalena. Pabbi minn býr semsagt í London, þannig hann valdi Díönunafnið og mig grunar að það hafi kannski verið út af prinsessunni sem þá var. Svo hugsaði mamma bara: Díana passar ekki alveg við hana og byrjaði að kalla mig Dídí og leika sér með nafnið og svo var hún búin að vera lengi með Sönnunafnið í maganum og byrjaði bara að kalla mig Sönnu þegar ég var mjög ung.“

Sanna útskýrir að frá unga aldri hafi því allir í hennar lífi vitað að hún héti Sanna en ekki Díana. Jafnvel þó ekki væri búið að breyta nafninu formlega.

„Eins og til dæmis skólakladdanum, þegar það var verið að merkja við börnin sem voru mætt, þá einhvern veginn, fyrst voru A nöfnin, svo B, svo D - þá var það D - er Sanna mætt? Svo sótti ég um hjá mannanafnanefnd, það þurfti að fá leyfi og ég þurfti samþykki beggja foreldra til þess að mega skipta um nafn.“

Alla þætti í þessari seríu Af vængjum fram má horfa á á myndbandsvef Vísis og á Sýn+. Þættirnir eru sýndir í línulegri dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum klukkan 19:10.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Af vængjum fram Vinstrið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.