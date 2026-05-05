Herjólfur siglir frá Land­eyjum og um þrjú prósent hjá Félagsbústöðum með tekjur um­fram skil­yrði

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við framkvæmdastjóra Félagsbústaða sem segir að á hverjum tíma séu um tvö til þrjú prósent leigjenda hjá Félagsbústöðum með tekjur yfir þeim skilyrðumsem sett eru. 

Einnig heyrum við í Herjólfsmönnum en ferjan stefnir á að sigla frá Landeyjahöfn síðdegis en hún hefur þurft að notast við höfnina í Þorlákshöfn undanfarið þar sem dýpi skortir í Landeyjum.

Að auki hitum við upp fyrir Pallborð dagsins en í þetta sinn mæta oddvitaefni í Kópavogi og takast á um hitamálin í bænum fyrir komandi kosningar.

Í sportpakka dagsins verður svo fjallað um oddaleikinn sem framundan er um laust sæti í Bónus-deild kvenna.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 5. maí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

