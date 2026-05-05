Tvær líkamsárásir og nokkrir þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. maí 2026 06:28 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm Tveir menn í annarlegu ástandi voru handteknir í tengslum við líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt, annar í miðborginni og hinn í Kópavogi. Í báðum tilvikum urðu þolendur fyrir minniháttar meiðslum, samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Enn annar maður í annarlegu ástandi var handtekinn í tengslum við rán í póstnúmerinu 108 og þá voru tveir handteknir fyrir þjófnað í verslun í póstnúmerinu 103. Lögreglu bárust einnig tilkynningar um tvo aðra þjófnaði í verslunum og þjófnað á reiðhjóli. Reiðhjólaþjófurinn fannst og hjólinu var komið til skila. Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Einn reyndist hafa nokkurt magn efna í fórum sínum og annar reyndist hafa verið sviptur ökuréttindunum. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér. Lögreglumál Mest lesið Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Innlent „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Innlent Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár Innlent Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Innlent „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Innlent Sólmyrkvinn mögulega þúfan sem veltir hlassinu Innlent Segir fólki á ósamþykktum peptíðum að hætta strax Innlent Kjörbúðin lokar og ein verslun eftir í bænum Innlent Bandaríski sjóherinn vildi taka skip á leigu og gera út til Grænlands Erlent Útiloka ekki samstarf en sjá djúpa gjá í málefnunum Innlent Fleiri fréttir Lögðu herbergið í rúst og létu sig hverfa Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár „Þú hefðir átt að vera með okkur í nótt“ Sekta fyrir nagladekk eftir helgi Sólmyrkvinn mögulega þúfan sem veltir hlassinu „Hann heitir bara Leó páfi held ég“ Foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra Útiloka ekki samstarf en sjá djúpa gjá í málefnunum Kjörbúðin lokar og ein verslun eftir í bænum Alvarlegar afleiðingar „brúnkuefnis“ og meirihlutinn sem er ekki fyrsti kostur Landskjörstjórn fellst á tillögur um nýtt orðalag Ekki áhyggjuefni að skipið sé á leið til Íslands „Skutlarinn“ ekki ákærður fyrir að berja Hauk Ægi með spýtu Gullgrafaraæði magnast upp í tengslum við sólmyrkvann Bein útsending: Ræða bakslag í jafnréttismálum Kosningaspá Vísis: Berjast hart um þriðja fulltrúann Einar Ólafsson, fyrsti forstjóri Cargolux, látinn Borgin víki sér ítrekað undan ábyrgð Segir fólki á ósamþykktum peptíðum að hætta strax Hafa reist leikskóla á sex mánuðum fyrir helming kostnaðarins Ók í gegnum glerhurð í Kaupangi „Getur verið erfitt fyrir okkur sums staðar“ Eiginkonan hvarf til Rússlands skömmu eftir giftingu Forsetinn á fund páfans „Þetta er bara sanngirnismál“ Alls leituðu tvö hundruð manns í sex sólarhringa Sigmar Ó. Maríusson er látinn Lenti á hvolfi í á: „Þetta er ekkert notalegt“ „Ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum“ „Skilningur opnar ekki höfnina“ Sjá meira