Tvær líkams­á­rásir og nokkrir þjófnaðir á höfuð­borgar­svæðinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm

Tveir menn í annarlegu ástandi voru handteknir í tengslum við líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt, annar í miðborginni og hinn í Kópavogi. Í báðum tilvikum urðu þolendur fyrir minniháttar meiðslum, samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Enn annar maður í annarlegu ástandi var handtekinn í tengslum við rán í póstnúmerinu 108 og þá voru tveir handteknir fyrir þjófnað í verslun í póstnúmerinu 103.

Lögreglu bárust einnig tilkynningar um tvo aðra þjófnaði í verslunum og þjófnað á reiðhjóli. Reiðhjólaþjófurinn fannst og hjólinu var komið til skila.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Einn reyndist hafa nokkurt magn efna í fórum sínum og annar reyndist hafa verið sviptur ökuréttindunum.

