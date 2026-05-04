Vona að hægt verði að keyra til Eyja eftir tíu ár Smári Jökull Jónsson skrifar 4. maí 2026 23:31 Borinn Karl Prins sem notaður er við kjarnaboranirnar. Hægra megin má sjá hvernig göng frá meginlandinu til Eyja myndu liggja, frá Krossi í Landeyjum. Vísir/Hjalti/Eyjagöng Stefnt er á að kjarnaborunum - í tengslum við jarðgangagerð til Vestmannaeyja - ljúki í lok árs. Framkvæmdastjóri Eyjaganga er ekki í vafa um að göngin séu arðbær og segir að ef allt gangi að óskum verði hægt að keyra á milli lands og eyja eftir tíu ár. Þessar vikurnar fara fram kjarnaboranir á Eiðinu á Heimaey en þær eru gerðar til að kanna fýsileika jarðganga á milli lands og Eyja. Félagið Eyjagöng hefur yfirumsjón með verkefninu í samvinnu við Völuberg, Eflu og Vegagerðina. Karl prins er nafn kjarnaborsins sem notaður er til verksins og er engin smásmíði. Hér sést hvar gert er ráð fyrir að keyrt verði upp úr göngum í Vestmannaeyjum.Eyjagöng „Nú ætlum við að bora, vonandi fjögur hundruð metra hérna niður og ná í kjarnasýni. Út frá því getum við greint jarðlög, mælt styrk, sprungur og þéttleika," segir Benedikt Óskar Steingrímsson jarðfræðingur hjá Völubergi. Nú þegar er búið að bora um 70 metra niður og segir Benedikt jarðsögu Vestmannaeyja koma í ljós. Benedikt Óskar Steingrímsson er jarðfræðingur hjá Völubergi og vinnur við kjarnaborunina.Vísir „Þegar við höfum náð botni hér þá verður tekið saman hér í Eyjum og tækin flutt upp í landeyjasand, suður af Krossi þar sem verður tekin önnur hola, 300 metra djúp." „Erum nálægt öllum helstu náttúruperlum" Hluthafar í Eyjagöngum eru sveitarfélög og ýmis fyrirtæki en markmið félagsins er að eyða óvissu í tengslum við jarðgangnagerð til Eyja. Haraldur Pálsson framkvæmdastjóri Eyjaganga.Vísir „Hvað varðar fjárhagslega burði, við viljum meina að þetta muni standa undir sér. Umferðin, við sjáum hana vera að aukast ár frá ári um suðurlandið og við erum rosalega nálægt öllum helstu ferðamannaperlum Íslands sem eru á Suðurlandi." Haraldur segir félagið eiga í góðu samtali við innviðaráðherra. Stefnt er á að rannsóknunum ljúki í lok árs. Göngin næðu frá Krossi og til Vestmannayja og yrði um 18 kílómetrar að lengd.Vísir/Hjalti „Hvenær verður hægt að keyra á milli? Við höfum sett okkur þá sviðsmynd að það væri tíu ár. Þá værum við að fara í rannsóknarferli núna í tvö til þrjú ár og svo fjármögnunarfasa á seinni hluta þess tíma samhliða." „Síðan myndum við fara í borun og framkvæmdir sem myndi taka fjögur til fimm ár frá báðum endum. Í kjölfarið þá þyrfti að steypa göngin þannig að þetta yrði í heildina um tíu ár," segir Haraldur að lokum.