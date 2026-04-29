Bein útsending: Oddvitar í Reykjavík á kosningafundi VÍ Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 29. apríl 2026 15:32 Björn Brynjúlfur Björnsson er framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og stýrir kosningafundinum. Vísir/Vilhelm Viðskiptaráð boðar til opins kosningafundar með oddvitum þeirra flokka sem bjóða fram til borgarstjórnar í Iðnó. Húsið opnar kl. 16:00 en fundurinn hefst kl 16:30. Þeir oddvitar sem hafa staðfest mætingu á fundinn eru: Ari Edwald, Miðflokkurinn Björg Magnúsdóttir, Viðreisn Einar Þorsteinsson, Framsókn Guðmundur Ingi Þóroddsson, Flokkur fólksins Hildur Björnsdóttir, Sjálfstæðisflokkurinn Ingimar Þór Friðriksson, Góðan daginn Kristinn Jón Ólafsson, Píratar Pétur H. Marteinsson, Samfylkingin Sanna Magdalena Mörtudóttir, Vinstrið Silja Sóley Birgisdóttir, Sósíalistaflokkurinn Fundarstjóri er Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Pallborðsumræðum stýra Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs og Magnús Sigurbjörnsson, starfandi samskiptastjóri.