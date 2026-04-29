Bein út­sending: Odd­vitar í Reykja­vík á kosninga­fundi VÍ

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Björn Brynjúlfur Björnsson er framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og stýrir kosningafundinum.
Björn Brynjúlfur Björnsson er framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og stýrir kosningafundinum. Vísir/Vilhelm

Viðskiptaráð boðar til opins kosningafundar með oddvitum þeirra flokka sem bjóða fram til borgarstjórnar í Iðnó. Húsið opnar kl. 16:00 en fundurinn hefst kl 16:30.

Þeir oddvitar sem hafa staðfest mætingu á fundinn eru:

  • Ari Edwald, Miðflokkurinn
  • Björg Magnúsdóttir, Viðreisn
  • Einar Þorsteinsson, Framsókn
  • Guðmundur Ingi Þóroddsson, Flokkur fólksins
  • Hildur Björnsdóttir, Sjálfstæðisflokkurinn
  • Ingimar Þór Friðriksson, Góðan daginn
  • Kristinn Jón Ólafsson, Píratar
  • Pétur H. Marteinsson, Samfylkingin
  • Sanna Magdalena Mörtudóttir, Vinstrið
  • Silja Sóley Birgisdóttir, Sósíalistaflokkurinn

Fundarstjóri er Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.

Pallborðsumræðum stýra Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs og Magnús Sigurbjörnsson, starfandi samskiptastjóri.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

