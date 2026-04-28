Athafnakona selur draumaíbúð í Hlíðunum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. apríl 2026 09:40 Katrín Amni hefur sett íbúð sína í Hlíðunum á sölu. Athafnakonan Katrín Amni Friðriksdóttir hefur sett fallega íbúð í Lönguhlíð á sölu. Er um að ræða bjarta og fallega 126 fermetra íbúð á tveimur hæðum og er ásett verð tæplega 126 milljónir. Katrín Amni er framkvæmdastjóri og eigandi Iceherbs og hefur vakið athygli í íslensku athafnalífi. Hún hefur búið á tveimur stöðum í húsinu síðastliðin níu ár og liðið vel í 105. „Heimili og komfortsón okkar dætra komið á sölu. Hér í Lönguhlíð 9 er búið að fara vel um okkur sl. 9 ár. Fluttum fyrst inn á neðri hæðina og fluttum okkur svo upp um eina hæð í þessa íbúð árið 2019. Búin að parketleggja samtals þrisvar sinnum, mála nokkrum sinnum og dúllast allskonar. Ég óska þess að gott fólk finni hér gleði og góðan anda eins og við erum búnar að gera sl. ár," skrifar Katrín á Facebook síðu sína. Íbúðin er með útsýni yfir Klambratún og er skráð 125,9 m2 en í lýsingu á fasteignavefnum segir að nýtanlegir fermetrar séu mun fleiri þar sem hluti eignarinnar eru undir súð.Íbúðin telur fjögur svefnherbergi, eldhús með borðstofu opið inn í stofu, stofu, sjónvarpshol, baðherbergi og þremur litlum geymslum. Hér má sjá nánari upplýsingar um eignina.