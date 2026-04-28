Höguðu sér vel á árshátíð Haga Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. apríl 2026 10:33 Stemmingin var helvíti góð á árshátíð Haga á dögunum. Steina Matt Árshátíð Haga fór fram á dögunum þar sem um 1.300 starfsmenn og makar úr öllum tíu félögum samstæðunnar komu saman og skemmtu sér. Veislustjórarnir Auddi og Steindi héldu utan um dagskránna þar sem fjöldi tónlistarmanna steig á svið. Árshátíðin er haldin fyrir starfsfólk allra félaga Haga annað hvert ár, þar má nefna starfsfólk frá skrifstofu Haga, Hagkaupum, Olís, Bónus, Aðföngum, Bönunum, Zöru, Stórkaup, Lemon og Eldum Rétt. Meðal tónlistarmanna sem komu fram á árshátíðinni voru Herra hnetusmjör, Daníel Ágúst. Emmsjé Gauti og Klara Einars. Gestir fylltu dansgólfið og sungu með, en í hliðarsal var líflegt karókí þar sem Sandra Barilli stýrði stemningunni. Plötusnúðurinn Dóra Júlía lokaði svo kvöldinu og hélt uppi fjöri fram á síðustu mínútu. Hér að neðan má sjá skemmtilegar myndir frá kvöldinu sem Steina Matt tók: Herra hnetusmjör glóandi grænn og glaður.Steina Matt Auddi og Steindi skemmtu fólkinu.Steina Matt Árshátíðargestir voru ánægðir með skemmtiatriðin.Steina Matt Fagnaðarlæti!Steina Matt Fólkið sveiflaði servíettum.Steina Matt Stuðið var greinilega mikið.Steina Matt Daníel Ágúst appelsínugulur og sætur.Steina Matt Dóra Júlía hress og kát.Steina Matt Sandra Barilli stýrði karíókí.Steina Matt Þessi klappaði með.Steina Matt Hnetan alltaf öflug.Steina Matt Þrjár diskópíur.Steina Matt Klara Einars glæsileg.Steina Matt Daníel Ágúst sýndi fimi sína.Steina Matt Emmsjé hoppaði og skoppaði.Steina Matt Daníel Ágúst í fíling.Steina Matt