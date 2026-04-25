Megan Thee Stallion sakar Klay Thompson um framhjáhald Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. apríl 2026 21:13 Þau höfðu verið saman í tæpt ár. Getty Rapparinn Megan Thee Stallion hefur slitið sambandi sínu með körfuboltamanninum Klay Thompson. Þau hófu fyrst að stinga nefjum saman fyrir um ári síðan en Megan sakar Klay um framhjáhald. Page Six staðfesti fréttirnar eftir að hafa fengið yfirlýsingu frá Megan Thee Stallion. Það lá hins vegar nokkurn veginn fyrir að ekki væri allt með felldu þar á bæ en Megan birti í dag færslu á samfélagsmiðlum og hélt ekki aftur af sér. „Stóð með þér í gegnum allar HRÆÐILEGU skapsveiflurnar þínar og framkomuna í minn garð á körfuboltatímabilinu. Núna veistu ekki hvort þú getir verið „einkvæntur"????" skrifaði hún í hringrásarfærslu á miðlinum Instagram. „Fokk, ég þarf ALVÖRU hlé eftir þetta," bætti hún svo við. Greint var frá því að þau væru orðin par í júlí á síðasta ári þegar Klay Thompson birti myndir af þeim í fríi á Bahamaeyjum. Fáeinum dögum fyrr hafði Megan Thee Stallion birt sundfatamyndir af sér í sundlaug á Instagram til að auglýsa sundfatalínu sína, Hot Girl Swimwear. Færslan vakti þó sérstaklega athygli vegna þess að í bakgrunni aðalmyndarinnar var kunnuglegur maður sem reyndist vera Klay Thompson sem spilar með Dallas Mavericks í NBA-deildinni.