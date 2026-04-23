„Ég er búinn að eyðileggja keppnina" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. apríl 2026 09:19 Fréttamaður lenti í verstu martröð keppandans í beinni útsendingu. Skjáskot Ungfrú Ísland var krýnd í gærkvöldi við hátíðlega athöfn eftir æsispennandi keppni. Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir hreppti titilinn þetta árið en þegar Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður ræddi við hana fyrir keppnina lenti hann í óheppilegu tískuslysi. Nítján stúlkur öttu kappi í Gamla bíói í gærkvöldi en skömmu áður en þeir stigu á svið ræddi fréttamaður við Manuelu nokkra keppendur baksviðs, meðal annars sigurvegarann. Á meðan samtalinu stóð hins vegar missti Tómas Arnar sigurborðann sem hann bar niður um sig og á gólfið. „Ég kem ekki aftur á næsta ári. Ég er búinn að eyðileggja keppnina," sagði hann og bað Manuelu Ósk Harðardóttur framkvæmdastjóra keppninnar afsökunar. Sjón er sögu ríkari.