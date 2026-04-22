Það heitasta í veislutertum

Það er alltaf gaman að sjá hvernig hægt er að gera veisluborð bæði falleg og um leið gómsæt. Nú fer í hönd mikið veislutímabil með útskriftum, fermingum, brúðkaupum og fleiru. Hvað er helst í tísku í veislutertum og veislukökum? Hvernig er hægt að samstilla kökurnar og skreytingarnar? Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði hvað þær Auður Ögn Árnadóttir og Sylvía Haukdal eru að gera í 17 sortum þar sem þær baka og skreyta fyrir öll tækifæri, oft á ævintýralegan hátt.
En hvernig veisluborð eru vinsælust?
„Þegar stórt er spurt. Það er svolítið, það er náttúrulega, svolítið margt í gangi,“ segir Auður.
„Það eru svona nokkrar týpur sem eru vinsælastar en þær eru allar mjög ólíkar. Þetta er svona gamaldags retrólúkk, þar sem þetta er svolítið svona eins og rjómaterta,“ segir Sylvía en bætir við að þurrkuð blóm séu einnig vinsæl.
„Þetta er bara ótrúlega fjölbreytt af því að fólk er með svo ólíkar skoðanir. Þannig að við höfum gert bara alls konar. Það var ein kaka sem var skreytt með bómullarblómum,“ segir Sylvía.
Auður fer þá inn á brúðartertur.
„Fólk er að hanna brúðartertuna sína í stíl við einhvern veginn bara alla veisluna og veislurnar eru jafn misjafnar og þær eru margar. Við verðum oft vör við það að fólk kemur til okkar með svona einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir. Og við erum með fjórar tegundir af brúðartertum og þær eru mjög ólíkar en það eru bara tveir botnar í boði, sem sagt ljós karamellubotn og súkkulaðibotn,“ segir Auður en margir eru oft búnir að ákveða súkkulaðibotninn en skipta um skoðun þegar þeir smakka karamellubotninn.
„Við leyfum fólki líka aðeins að hafa svona skoðun á því ef það vill breyta einhverju. Ef þú fílar ekki hindber í kökunni eða eitthvað þá er alveg í boði að breyta. Við erum alveg að bjóða svona meiri þjónustu þegar kemur að brúðartertum. Þá er ég alveg tilbúin að, þú veist, að breyta aðeins ef þú værir einmitt bara að fíla hindber. En svo er það líka oft þannig að fólk er ógeðslega ákveðið í súkkulaðiköku af því að það bara elskar súkkulaðikökur. En svo eftir að hafa komið og hitt okkur og spjallað við okkur, þá eru þau kannski með kjöt í matinn, sem er orðið svo þungt og þá mælum við oft með að prófa ljósan botn,“ segir Sylvía en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.