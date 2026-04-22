Jenner og Elordi verið að hittast síðustu mánuði Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. apríl 2026 08:37 Kendall Jenner og Jacob Elordi hafa verið að deita síðan í febrúar og sáust saman á Coachella nýverið þannig það er alvara að færast í leikinn. Getty Fyrirsætan Kendall Jenner og leikarinn Jacob Elordi hafa verið að hittast undanfarna mánuði án þess að láta mikið fyrir því fara. Orðrómur um vaxandi rómans þeirra hefur orðið sífellt háværarri síðustu vikur. Dægurmálamiðillinn People er einn þeirra fjölmörgu miðla sem fjallar um samband Jenner og Elordi og hefur eftir heimildarmanni að „þau hafi verið að hanga og kynnst hvoru öðru síðustu mánuði". Orðrómurinn um samband hinnar þrítugu Jenner og hins 28 ára Elordi náði hámarki fyrstu helgina Coachella-tónlistarhátíðarinnar um miðjan apríl þar sem þau voru mikið saman. Frásögn nafnlauss Coachella-gests um að þau hefðu verið í hörkusleik í eftirpartýi hjá Justin Bieber kynti heldur betur undir það tal. Breska götublaðið Daily Mailhefur líka fjallað um málið og segir parið hafa verið saman síðan í febrúar. Þau hafi bæði verið stödd í Los Angeles síðustu mánuði sem hafi hjálpað mikið og sömuleiðis að Kylie Jenner, yngri systir Kendall, hafi komið þeim saman. Timothee Chalamet og Kylie Jenner hafa rekist reglulega á Elordi á verðlaunahátíðum síðustu mánuði og því ákvað Jenner að koma honum saman með stóru systur sinni.Getty Hvorki Elordi né Jenner hafa tjáð sig um málið. Þau hafa hins vegar þekkst lengi, Elordi mætti í afmæli Jenner árið 2022 og fyrr á árinu sást til þeirra í djúpum samræðum í Óskarspartýi Vanity Fair. Jenner var síðast í sambandi með tónlistarmanninum Bad Bunny en þau hættu saman í desember 2023 eftir rúmlega ár saman. Þar áður voru Jenner og körfuboltamaðurinn Devin Booker í tvö ár saman frá 2020 til 2022. Hún hefur líka deitað Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky og Harry Styles. Elordi var í fjögur ár, frá 2021 til 2025, í stormasömu sambandi með Youtube-áhrifavaldinum og menningarbarninu Oliviu Jade Giannulli. Þar áður var hann í rúmlega árs sambandi með fyrirsætunni Kaiu Gerber frá 2020 til 2021. Fyrir það var hann orðaður við Zendayu og deitaði meðleikkonu sína Joey King.