Sigurður Ingi brenndi jakka­fötin á tíma­mótum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigurður Ingi fagnaði afmælisdeginum í gær með táknrænum gjörningi.
Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, fagnaði 64 ára afmæli sínu í gær. Af því tilefni kvaddi hann fortíðina með táknrænum hætti með því að brenna gömul jakkaföt.

Sigurður er fæddur 20. apríl 1962 og deilir því afmælisdegi með engum öðrum en Adolf Hitler og ýmsum öðrum. Sigurður Ingi greindi frá þessum tímamótum á Facebook-síðu sinni fyrr í dag.

Sigurður bjó til lítinn bálköst og kom fötunum þar fyrir.

„Undanfarnir mánuðir hafa verið tími breytinga - í gær náði ég þeim merka áfanga að verða 64. Bítlarnir gerðu þennan aldur frægan í - When I'm 64 - Á þeirra tíma var sá aldur einhver endalok. Nú um stundir er heill kafli framundan,“ skrifaði Sigurður Ingi í færslunni.

Honum fannst því mikilvægt að kveðja fortíðina með táknrænum hætti og bjóða nýja tíma velkomna.

„Eldurinn getur verið hreinsunareldur og upphaf. Brenndi þess vegna gömul jakkaföt og náttúran tók vel undir með fallegum norðurljósum,“ skrifaði hann jafnframt í færslunni.

Loks þakkaði Sigurður fólki fyrir allar afmæliskveðjurnar sem höfðu borist með ýmsum leiðum, gegnum samfélagsmiðla, síma, sms og raunheima.

Brennið þið vitar!

Rís fönixinn úr öskunni?

Norðurljós og jakkafatabrenna.
