Særir burt drauga og dá­leiðir sárs­auka í burtu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Vigdís segist vera góð norn.
Vigdís Steinþórsdóttir er góð norn, eins og hún segir sjálf frá. Hún er menntaður hjúkrunarfræðingur, dáleiðari - með sérhæfingu í fyrri lífum, kristalheilari og er meira að segja fengin til að særa burt drauga út um hvippinn og hvappinn. Sannkölluð töfrakona.

Lilja Katrín heimsótti Vigdísi í Íslandi í dag og forvitnaðist til dæmis um dáleiðslu til fyrri lífa. Það hljómar frekar flókið en Vigdís segir í raun að þetta sé ofureinfalt. Öll berum við fyrri líf á bakinu, sársauka sem nær stundum langt aftur í aldir. Þennan sársauka þurfum við að losa okkur við til að útskrifast úr skólanum sem er lífið að sögn Vigdísar.

En er þá sumt fólk gangandi með margar mannsævir af sárauka?

„Já, já, já, já, já algjörlega,“ segir Vigdís.

Erum við að tala um mörg hundruð ár?

„Já, já, já, já, já. Mörg hundruð ár og fleiri hundruð líf,“ bætir hún við.

Nýjar sálir fyrirferðamiklar

Vigdís stendur í þeirri trú að sálin lifi að eilífu þó að skelin deyi. Þá segir hún einnig að nýjar sálir séu sérstaklega fyrirferðamiklar á jörðinni núna. Nýjar sálir utan úr geimnum sem komi með miklar tækniframfarir og nýjan hugsunarhátt í för með sér.

Varðandi dáleiðslu til fyrri lífa hefur Vigdís hjálpað mörgum, bæði fullorðnum og börnum. Hún hefur meira að segja losað börn við eineltisseggi með dáleiðslunni einni saman.

Vigdís sagði einnig frá því í hlaðvarpinu Hið yfirnáttúrulega á dögunum að hún sé fengin til að særa út drauga. Þar er sama uppi á teningnum og með fyrri lífin - þar er sársauki sem draugar, eða orkan, nær ekki að gera upp.

Viðtalið við þessa mögnuðu töfrakonu má sjá hér fyrir neðan:

