Ný könnun og frægasti köttur landsins

Mikil óvissa er um hvort af friðarviðræðum Bandaríkjamanna og Írana og Olíuverð rauk aftur upp í dag. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum. Þá rýnum við einnig í glænýja könnun Maskínu á fylgi flokkanna og sjáum myndir frá eldsvoða í Kópavogi.
Við förum einnig í Egilshöll þar sem til stendur að taka upp gjaldskyldu – við misjafnar undirtektir og kynnum okkur áhugavert mál er varðar súrdeigsbrauð en ekki eru víst öll brauð sem seld eru undir því nafni raunveruleg súrdeigsbrauð.
Auk þess hittum við köttinn Diego. Hann er nafni Skeifukattarins víðfræga og er með hátt í níutíu þúsund fylgjendur á Instragram. Hvers vegna? Við fáum svarið við því í kvöldfréttum.
Við verðum einnig í beinni frá bókabúð þar sem svokallað bókabúðarölt er að hefjast, tökum út grasið á Laugardalsvelli eftir landsleikinn og í Íslandi í dag hittum við konu sem kölluð er til þegar særa þarf burt drauga.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.