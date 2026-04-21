Kötturinn Diego er með tugi þúsunda fylgjenda á Instagram um allan heim. Eigandi kattarins botnar ekkert í frægð hans og er að drukkna í gjöfum sem kötturinn fær sendar.
Landsmenn þekkja flestir köttinn Diego sem heldur til í Skeifunni. Færri vita þó af nafna hans, inniketti í Kópavogi sem státar af 83 þúsund fylgjendum á Instagram.
Kötturinn er raunar með frægari Íslendingum á forritinu en hann skákar mörgum af okkar stærstu samfélagsmiðlastjörnum í fylgjendafjölda.
Eigandi kattarins botnar ekkert í frægðarsól Diego og veit hreinlega ekki hvers vegna hann vekur svo mikla athygi, en fylgjendafjöldinn hefur vaxið jafnt og þétt með árunum og eru aðdáendur hans búsettir um allan heim.
„Lang mest í Bandaríkjunum, Bretlandi, Tælandi og Brasilíu,“ segir Ásdís Erla Þorsteinsdóttir, eigandi Diego.
View this post on Instagram
Þó að Diego sé að mörgu leyti venjulegur köttur svipar hegðun hans að miklu leyti til hunds. Honum finnst svakalega gaman að sækja dót sem Ásdís kastar um heimilið og situr ósjaldan í gluggakistu og urrar á fugla.
Aðdáendur Diego setja sig reglulega í samband við Ásdísi, senda henni skilaboð og gjafir.
„Þetta er alls konar. Við höfum fengið taupoka, lyklakippur, myndir, málverk.“
Þetta er rosa mikið dót, hefuru pláss fyrir þetta allt?
„Nei ég hef ekki pláss fyrir þetta allt,“ segir Ásdís hlæjandi. Hún segir fylgjendur kattarins senda mis furðuleg skilaboð.
„Við höfum fengið alls konar skrítnar beiðnir. Ein manneskja sendi oft skilaboð á okkur og biðja okkur um að baða hann og taka myndband af því.“
Svo sá ég að bangsi sem er eftirlíking af Diego var framleiddur og fólk keypti hann?
„Já það voru tveir bangsar og í báðum tilfellum var takmarkað magn. Þannig það er því miður ekki hægt að fá bangann lengur en jú það var fullt af fólki sem keypti bangsann.“