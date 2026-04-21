Lífið

Hvít­vín, sushi og blautir kossar í Smárabíói

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sushi, hvítvín og blautir kossar á forsýningu 20 og eitthvað í Smárabíói fimmtudaginn var.
Ari Páll Karlsson

Gamanþættirnir 20 og eitthvað voru forsýndir í Smárabíói fimmtudaginn 16. apríl fyrir smekkfullu húsi. Um 300 spenntir gestir mættu, hlógu og klöppuðu.

Þættirnir eru skrifaðir af Arnóri Björnssyni, Óla Gunnari Gunnarssyni og Vigdísi Haflíðadóttur sem fara jafnframt með aðalhlutverk í þáttunum og svo er Kristófer Dignus leikstjóri þeirra.

Þættirnir eru sýndir á föstudagskvöldum á undan Vikunni með Gísla Marteini og fjalla um þrjú ungmenni sem eru að reyna að takast á við óvissuna sem fylgir þrítugsaldrinum.

Gestir fengu að sjá tvo fyrstu þættina í Smárabíói, sötra á hvítvíni og graðga í sig sushi. Ari Páll Karlsson fangaði stemminguna líkt og sjá má í myndaveislunni hér að neðan:

Aðstandendur þáttanna: Sara Djeddou Baldursdóttir, Kristófer Dignus, Vigdís Hafliðadóttir, Arnór Björnsson, Óli Gunnar Gunnarsson, Guðný Guðjónsdóttir og Jón Gunnar Geirdal.Ari Páll Karlsson

Forsýningargestir fylltu salinn og voru harla ánægð með þættina.Ari Páll Karlsson

Stjörnurnar þrjár: Arnór Björnsson, Vigdís Hafliðadóttir og Óli Gunnar Gunnarsson.Ari Páll Karlsson

Feðgarnir Ingvar Skarphéðinsson og Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm.Ari Páll Karlsson

Jón Helgi Hólmgeirsson, Sylvía Spilliaert, Kolbrún María Másdóttir og Eydís Elfa Örnólfsdóttir.Ari Páll Karlsson

Ragnhildur Veigarsdóttir í Flott, leikstjórinn Kristófer Dignus og Arnór Björnsson.Ari Páll Karlsson

Kolbrún María Másdóttir og Arnór Björnsson ánægð með sushi!Ari Páll Karlsson

Parið Eydís Elfa og Óli Gunnar ræða málin.Ari Páll Karlsson

RÚV mættu! Stefán Eiríks, útvarpsstjóri, Eva Georgs Ásudóttir dagskrárstjóri, Þóra Björg Clausen, aðstoðardagskrárstjóri og Gísli Berg, framleiðslustjóri.Ari Páll Karlsson

Silja Rós, Álfgrímur Aðalsteinsson og Rebekka MagnúsdóttirAri Páll Karlsson

Kristófer Dignus, Sara Djeddou Baldursdóttir, Óðinn Freyr Baldursson, Guðný Guðjónsdóttir og Jón Gunnar Geirdal sem eru öll hjá Kontent sem framleiðir 20 og eitthvað fyrir RÚV.Ari Páll Karlsson

Árni Beinteinn, Þórunn Lárusdóttir og Villi Vandræðaskáld.Ari Páll Karlsson

Óðinn Freyr Baldursson, Guðný Guðjónsdóttir og Sara Djeddou Baldursdóttir.Ari Páll Karlsson

Högni Dignus og María Paula Marcello mættu með góða gesti.Ari Páll Karlsson

Óli Gunnar með einn ölsen.Ari Páll Karlsson

Arnór Björnsson tekur í höndina í ungum aðdáanda.Ari Páll Karlsson

Vigdís Hafliðadóttir og Ragnhildur Veigarsdóttir sem eru saman í hljómsveitinni Flott.Ari Páll Karlsson

Árni Gauti Gústafsson, Marino Máni Mabazza ásamt bræðrum.Ari Páll Karlsson

Villi Vandræðaskáld (Vilhjálmur B. Bragason) tók tappann úr flöskunni.Ari Páll Karlsson

Fólkið rýnir í sushi-ið.Ari Páll Karlsson
Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.