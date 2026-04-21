Hvítvín, sushi og blautir kossar í Smárabíói Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. apríl 2026 10:26 Sushi, hvítvín og blautir kossar á forsýningu 20 og eitthvað í Smárabíói fimmtudaginn var. Ari Páll Karlsson Gamanþættirnir 20 og eitthvað voru forsýndir í Smárabíói fimmtudaginn 16. apríl fyrir smekkfullu húsi. Um 300 spenntir gestir mættu, hlógu og klöppuðu. Þættirnir eru skrifaðir af Arnóri Björnssyni, Óla Gunnari Gunnarssyni og Vigdísi Haflíðadóttur sem fara jafnframt með aðalhlutverk í þáttunum og svo er Kristófer Dignus leikstjóri þeirra. Þættirnir eru sýndir á föstudagskvöldum á undan Vikunni með Gísla Marteini og fjalla um þrjú ungmenni sem eru að reyna að takast á við óvissuna sem fylgir þrítugsaldrinum. Gestir fengu að sjá tvo fyrstu þættina í Smárabíói, sötra á hvítvíni og graðga í sig sushi. Ari Páll Karlsson fangaði stemminguna líkt og sjá má í myndaveislunni hér að neðan: Aðstandendur þáttanna: Sara Djeddou Baldursdóttir, Kristófer Dignus, Vigdís Hafliðadóttir, Arnór Björnsson, Óli Gunnar Gunnarsson, Guðný Guðjónsdóttir og Jón Gunnar Geirdal.Ari Páll Karlsson Forsýningargestir fylltu salinn og voru harla ánægð með þættina.Ari Páll Karlsson Stjörnurnar þrjár: Arnór Björnsson, Vigdís Hafliðadóttir og Óli Gunnar Gunnarsson.Ari Páll Karlsson Feðgarnir Ingvar Skarphéðinsson og Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm.Ari Páll Karlsson Jón Helgi Hólmgeirsson, Sylvía Spilliaert, Kolbrún María Másdóttir og Eydís Elfa Örnólfsdóttir.Ari Páll Karlsson Ragnhildur Veigarsdóttir í Flott, leikstjórinn Kristófer Dignus og Arnór Björnsson.Ari Páll Karlsson Kolbrún María Másdóttir og Arnór Björnsson ánægð með sushi!Ari Páll Karlsson Parið Eydís Elfa og Óli Gunnar ræða málin.Ari Páll Karlsson RÚV mættu! Stefán Eiríks, útvarpsstjóri, Eva Georgs Ásudóttir dagskrárstjóri, Þóra Björg Clausen, aðstoðardagskrárstjóri og Gísli Berg, framleiðslustjóri.Ari Páll Karlsson Silja Rós, Álfgrímur Aðalsteinsson og Rebekka MagnúsdóttirAri Páll Karlsson Kristófer Dignus, Sara Djeddou Baldursdóttir, Óðinn Freyr Baldursson, Guðný Guðjónsdóttir og Jón Gunnar Geirdal sem eru öll hjá Kontent sem framleiðir 20 og eitthvað fyrir RÚV.Ari Páll Karlsson Árni Beinteinn, Þórunn Lárusdóttir og Villi Vandræðaskáld.Ari Páll Karlsson Óðinn Freyr Baldursson, Guðný Guðjónsdóttir og Sara Djeddou Baldursdóttir.Ari Páll Karlsson Högni Dignus og María Paula Marcello mættu með góða gesti.Ari Páll Karlsson Óli Gunnar með einn ölsen.Ari Páll Karlsson Arnór Björnsson tekur í höndina í ungum aðdáanda.Ari Páll Karlsson Vigdís Hafliðadóttir og Ragnhildur Veigarsdóttir sem eru saman í hljómsveitinni Flott.Ari Páll Karlsson Árni Gauti Gústafsson, Marino Máni Mabazza ásamt bræðrum.Ari Páll Karlsson Villi Vandræðaskáld (Vilhjálmur B. Bragason) tók tappann úr flöskunni.Ari Páll Karlsson Fólkið rýnir í sushi-ið.Ari Páll Karlsson